Bagnaia: "Esperaré el nuevo neumático delantero, cuando llegue estaré contento"

Pecco Bagnaia volvió a completar otro viernes de nivel en Misano. El Mundial de MotoGP repite gran premio en uno de los circuitos favoritos del italiano, en su casa, y quiere aprovecharlo a toda costa. Y el Gran Premio de Emilia Romagna lo empezó con buen pie, como ya hiciera en el de San Marino hace 14 días.

El vigente campeón del mundo empezó la jornada siendo cuarto de la FP1 matinal, con un crono de 1:32.373, a poco menos de tres décimas de Marc Márquez. Pero por la tarde dio el golpe en la mesa que se esperaba y lideró la Práctica superando el récord del circuito que logró hace dos semanas, en la pole que hizo el sábado. Bajó hasta el 1:30.286, batiendo por 198 milésimas a su rival por el título, Jorge Martín, que le señala como el hombre a batir en el trazado que recibe el nombre de Marco Simoncelli.

Tras bajarse de las motos, Bagnaia atendió a los medios de comunicación, y lo primero que destacó es que notó un peor agarre que hace dos semanas, en comparación al GP de San Marino (entre medias ha habido bastantes lluvias en la región). Pero, a pesar de ello, las vueltas este viernes le salieron más fáciles en comparación.

"Creo que ha sido increíble, teniendo en cuenta la cantidad de agarre que llego a sentir", empezó diciendo el turinés. "Me quedé impresionado esta tarde al empezar la Práctica, el 'grip' no era demasiado bueno en comparación al del anterior GP. Antes me sentía mucho mejor, pero los tiempos por vuelta hoy eran mucho más fáciles de alcanzar. Creo que las condiciones, y la temperatura más fría, ayudan a ser más rápido, pero hacer con el medio trasero un 1:30.9, el con blando nuevo un 30.2... Las condiciones no eran las mejores".

"Creo que mañana será posible llegar a 1:29. Pero también tendremos que tener en cuenta que mañana por la mañana hará más frío, y no podremos ir con el blando. Así que el neumático medio delantero puede ser un poco complicado en las curvas de izquierda. Veremos", siguió, pensando ya en una meta para mañana.

Algo que ha ayudado a Bagnaia es estar mejor físicamente, cada vez más recuperado de las magulladuras que sufrió en Aragón en su incidente con Alex Márquez: "Me está ayudando mucho. El hecho de poder concentrarme en pilotar marca una gran diferencia, hoy he podido concentrarme en eso y en lo que me pedía la moto. Creo que hemos hecho un buen trabajo en términos de puesta a punto, porque en el test no probé nada para este fin de semana, estaba testando cosas para el año que viene y perdí un poco de tiempo. Pero creo que hoy hemos hecho un buen trabajo. La semana pasada intenté entender qué hacer sobre la moto con mi cuerpo, y estar al 100 por 100 físicamente marca una gran diferencia".

Otra de las noticias del viernes es el retraso en la introducción del nuevo neumático delantero por parte de Michelin, inicialmente previsto para 2025, y siendo un compuesto que había gustado mucho a Bagnaia. El piamontés lo esperará con ganas: "Muchos pilotos se quejaron. Es cierto que se probó en unas condiciones concretas, porque el agarre en el test fue fantástico, así que mis sensaciones fueron súper buenas".

"Creo que es la misma razón por la que, por ejemplo, el año pasado en Indonesia e India utilicé un neumático diferente en comparación a los demás. Esto va en la misma dirección. Puedo frenar más fuerte, puedo entrar en curva más rápido con el freno. Esto para mí es una ayuda, pero no para todo el mundo. Esperaré. Cuando llegue la goma, estaré contento", siguió un Pecco que incluso llegó a bromear entre risas: "Quizás era mejor decir que no era bueno, aprendí una nueva lección".

Finalmente, el #1 se explayó sobre las diferencias que nota en Misano tras dos semanas, reconociendo que le beneficia volver a correr aquí: "Cuando llegué ayer, estaba lloviendo. El paddock estaba un poco diferente, pero era lo mismo. Era como repetir, extraño. Me sentía raro llegando a esta pista otra vez, pero conocerla tan bien es algo que está ayudando, de cara a estar al 100%, porque puedo usar más mi potencial para conseguir puntos. Pero luego todo puede pasar. Para mí es una ventaja, y hay que aprovecharla", finalizó.