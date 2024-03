Aleix Espargaró vuelve a mostrar sus reticencias con el formato de MotoGP

El fin de semana del Gran Premio de Portugal está siendo una montaña rusa para Aprilia. La casa de Noale conquistó el sábado la victoria en la carrera al sprint con Maverick Viñales, el primer triunfo del de Roses con la firma italiana, después de plantarse en la segunda posición de la parrilla de salida. Una situación muy distinta a la de Aleix Espargaró.

Y es que el de Granollers no pudo pasar de forma directa a la Q2 de la clasificación, mientras que tampoco pudo superar la Q1, condenado a salir 13º. Así, el español vio comprometida su actuación en la prueba corta, en la que remontó hasta la octava plaza. Tras la carrera, Aleix lamentó su posición de salida, aunque tampoco quiso utilizarlo como excusa para analizar su inicio de temporada 2024,

"Lo intenté todo en la clasificación, pero Alex Márquez me estaba esperando en el box y luego, detrás de mí, mejoró el tiempo, nada que pudiera hacer, así que si no hubiera estado en la Q1", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Y luego, con la idea del tiempo de vuelta que tenía, habría estado en segunda fila, más o menos. No estuve tan mal, saliendo 13º hice una carrera al sprint decente. Las últimas cuatro o cinco vueltas fui bastante rápido, no muy lejos de los primeros".

"Salir desde ahí es difícil, pero de todos modos no es una excusa. No estoy pilotando de forma brillante, no estoy mejorando el ritmo en la pista, así que tengo que demostrar mi capacidad. Maverick ha estado fantástico todo el fin de semana, así que espero poder aprender algo durante el día de hoy, esta tarde, y hacer una mejor carrera mañana", siguió.

Al #41 no le ayuda una pista como Portimao, aunque no se cierra puertas de cara al domingo: "No es la mejor pista para mi estilo de pilotaje. Prefiero circuitos como Qatar, Barcelona, Malasia, de fluir. Aquí hay frenadas muy agresivas en las curvas 1, 3, 5, luego es una montaña rusa, realmente no es mi estilo de conducción. No soy super agresivo. Pero no es excusa, tengo que ser rápido en todas partes. Mañana vamos a correr con los neumáticos medios, así que creo que no podré luchar por la victoria o el podio, pero creo que estar entre los cinco primeros puede ser realista".

Posteriormente, Espargaró aprovechó para volver a mostrarse crítico con el formato de fin de semana de MotoGP, por el cual en la Práctica del viernes ya se asegura el pase a la Q2 del sábado, lo que hace que haya algo en juego todos los días.

"Realmente, no me gusta el formato de tener que clasificar en la Práctica en el Top 10 [para pasar a la Q2]. Creo que a ningún piloto de MotoGP [le gusta]. Te lo puedo decir porque en la Safety Comission a nadie le gusta. Pero creo que es divertido, y es bueno para el espectáculo, hay que adaptarse. Pero compromete mucho tu carrera. Es muy importante la clasificación. Si eres capaz de poner la moto en primera fila en la sprint, tienes que ser muy malo para no acabar entre los cinco primeros", explicó.

"Los pilotos sólo damos nuestra opinión, pero es el campeonato de Dorna, no el de los pilotos, así que tenemos que seguir las reglas. Y la realidad es que para el espectáculo, para la gente, está bien cuando los pilotos montamos dos neumáticos blandos un viernes por la tarde. Así que lo entiendo. Tenemos que hacer esto increíble, una hora sin neumáticos blandos va a ser muy aburrido. Pero sí, compromete mucho el fin de semana. Es muy importante. No depende de si me gusta o no me gusta", detalló para finalizar.