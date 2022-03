Aleix Espargaró: "Esta parrilla demuestra la igualdad que hay en MotoGP"

Cargar el reproductor de audio

El de Aprilia dio una exhibición de pilotaje en Qatar, donde nadie le esperaba y acabó cuarto en la meta, muy cerquita de arrebatarle el tercer escalón del podio a su hermano Pol. El corredor español está en el mejor momento de su carrera deportiva y este fin de semana volvió a clasificarse directamente para la Q2, buscando la mejor posición posible para la salida del Gran Premio de Indonesia.

"Mi día ha sido bastante positivo, creo que de no haberme caído hubiera salido delante, me he caído muy despacio, y es una pena porque venía a una décima de la pole", explicó este sábado desde Mandalika.

Al final, Aleix deberá salir 10º a carrera, desde la cuarta fila, y con muchos pilotos de los considerados top o rápidos, por detrás, lo que puede complicar aún más las cosas.

"Ayer Marc Márquez, Pol, Joan Mir o Pecco Bagnaia estaban muy atrás, hoy hay muchos pilotos fuertes que también están detrás, eso es la prueba que demuestra la igualdad que hay hoy en día en MotoGP. No puedes esperar al final a hacer una buena vuelta y salvar la situación, con tanta igualdad tienes que trabajar siempre y estar muy preparado. Seguro que la carrera de mañana va a ser muy competida", explicó el de Aprilia.

Pese a la situación, Aleix confía en su moto y en sus opciones para hacer una buena carrera, como hizo en Losail.

"Será complicado y difícil, cuesta mucho adelantar en este circuito. La Q2 es para jugársela y ha sido una pena que me haya caído, se complica mucho el trabajo saliendo décimo, pero creo que tenemos un buen ritmo y podemos hacer una buena carrera", zanjó.

Resultados de la Q2 de MotoGP en el Gran Premio de Indonesia 2022