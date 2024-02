Espargaró: "La Aprilia de 2024 es difícil, pero es más competitiva"

Aleix Espargaró está disfrutando con la nueva Aprilia para la temporada 2024. El piloto español ya tuvo buenas sensaciones en el Test de Sepang, una pista en la que la casa de Noale tuvo uno de sus peores fines de semana en 2023. Y las refrendó este lunes, tras la primera jornada del Test de Qatar.

La firma italiana llegaba a Losail con algunos recelos, ya que el circuito también figura entre aquellos que les plantean dificultades, pero lo cierto es que superaron el día con nota. El mejor piloto de Aprilia fue Espargaró, quedando tercero y siendo el que más cerca se quedó, a dos décimas, de Pecco Bagnaia y Jorge Martín, que siguen marcando la pauta en esta pretemporada de MotoGP.

Tras el primer día de pruebas en Qatar, el de Granollers atendió a los medios y reconoció que se lo está pasando muy bien en lo que va de año, lo cual le llena de esperanza para los próximos meses, a pesar de que la nueva RS-GP no es una máquina fácil, ni mucho menos.

"Es sólo un test, pero estoy disfrutando mucho este año", empezó diciendo Espargaró. "Me gusta mucho la moto de 2024. Sepang y Losail son circuitos completamente diferentes, con agarres completamente distintos. Y soy rápido, me gusta mucho esta moto y estoy disfrutando, sobre todo en el ritmo. En 'time attack' creo que puedo, y tengo que mejorar un poco, pero en términos de ritmo con neumáticos usados, soy muy fuerte, así que estoy contento".

Espargaró fue cuestionado sobre si la aerodinámica marca la diferencia o también las modificaciones en el chasis y el motor, a lo que respondió claramente: "Siempre es difícil juzgar una sola cosa. El peso es un poco menor, la rigidez del chasis y del basculante es un poco diferente, la aerodinámica es completamente diferente, así que todo se ha actualizado. La aerodinámica obviamente es lo que más se ve, pero sobre todo en términos de estabilidad la moto mejora mucho, mucho. Con neumáticos usados es mucho más fácil mantener el tiempo por vuelta, así que esto es muy, muy bueno".

"Hoy [por el martes], al principio del día, fue realmente difícil entender cómo pilotar la moto, porque tienes que forzar mucho más, así que no es una moto fácil. Diré que la moto de 2024 es una de las más difíciles que he pilotado, pero al mismo tiempo es más competitiva", siguió el #41, de forma clara.

Posteriormente, Aleix explicó qué quiere decir que la nueva Aprilia es una moto difícil: "Con la carga aerodinámica, la moto es bastante pesada. No sé si 'pesada' es la palabra correcta pero para cambiar de dirección a veces si no tienes el agarre adecuado, tienes que forzar mucho la moto. A veces no es fácil cuando tienes mucho agarre en la parte trasera, así que no es fácil entender cómo hacerlo, pero al final lo importante es tener una moto competitiva. Más rápida".

Además, el catalán dijo que no se decidirá por un único paquete aerodinámico para 2024: "No creo que vayamos a decidir un paquete completo. Vamos a ir a por dos. Uno con mucha más carga aerodinámica y otro con mucha menos. Esto va a ser más fácil durante la temporada, dependiendo de la pista, del nivel de agarre. Puedes elegir uno u otro, y esto es lo que estamos intentando hacer, porque tenemos como 15 combinaciones. Así que lo que quiero para mañana es intentar entender para tener uno con mucha carga aerodinámica".

Finalmente, Espargaró comentó que no le importa dejarse llevar por el optimismo en estos momentos: "Realmente no me importa ser muy feliz. Quiero decir, es importante. Los test son siempre test, pero si eres rápido, siempre es bueno. Si no estás arriba, siempre tienes tiempo para mejorar la situación y acostumbrarte a la moto. Pero si eres rápido desde el principio, en dos circuitos completamente diferentes, siempre es positivo. Obviamente no dan puntos por los entrenamientos, pero siempre es mejor sentirse bien", finalizó.