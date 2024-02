Quartararo: "La falta de agarre de la Yamaha es horrible"

El piloto francés de Yamaha terminó la primera jornada de test de pretemporada MotoGP 2024 que se celebra este lunes y martes en Qatar, con el décimo mejor tiempo (1.52.637), logrando en una tanda a última hora escalar al top 10 de la hoja de tiempos, solo que en el último momento su compatriota Johann Zarco, con la Honda de LCR, le mejoró el crono por cinco milésimas.

Pese a estar entre los diez primeros, Fabio Quartarano no acabó, ni mucho menos, contento con esta primera jornada de ensayos oficiales, unos test que son muy importante para una Yamaha que busca recortar la brecha con los fabricantes europeos.

"La moto es rápida, pero no es nuestro principal problema", expone el joven francés.

"El problema es el mismo de siempre: la falta de agarre. Es horrible. Cuando ponemos un neumático nuevo ganamos muy poco. Con goma media nueva solo ganamos dos décimas, y eso es inaceptable", se mostró inflexible el galo.

Quartararo completó un total de 58 giros al trazado de Losail, pero no acaba de encontrar soluciones para que su M1 mejore la tracción.

"No puede ser que en un sector pierda tres décimas respecto de Pecco Bagnaia. Yo sé dónde está el límite, y voy al límite absoluto", asegura.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha ha echado toda la carne en el asador, incluso fichando a ingenieros de Ducati que han llegado con la intención de europeizar el equipo de Iwata.

"Yo llego al taller cabreado, miro a Max [Bartolini, el director técnico] y él se ríe porque sabe todo lo que nos falta", explica Fabio.

Pese a ello, el galo es consciente de que los cambios requieren de un proceso.

"Pero está calmado y me encanta que sea así. Lleva solo seis semanas en Yamaha y no puedo pedirle que cambie todo en dos meses. Tengo que ser paciente. Sé que llegaremos, pero no ahora", se lamenta Quartararo, para quien el 1.52.6 no es suficiente si mira para arriba en la hoja de tiempos. "A nadie le gusta quedarse a seis décimas del primero", advierte.

La pretemporada oficial de MotoGP seguirá este martes en Qatar antes de que la temporada arranque, en este mismo circuito, el fin de semana del 10 de marzo.