Davide Brivio optaría por cambiar el formato de los grandes premios de MotoGP

El director del equipo Trackhouse desde hace poco más de dos años, Davide Brivio es uno de los directivos con más experiencia en MotoGP. También tiene la particularidad de haber pasado por la Fórmula 1, donde ocupó diferentes puestos en la dirección de Alpine, y ahora aprovecha esa experiencia en el equipo satélite de Aprilia.

La riqueza de su trayectoria y los puestos de responsabilidad que ha ocupado le convierten en un observador sin descanso de la evolución de un campeonato en el que lleva 25 años trabajando. Sin embargo, el italiano es uno de los que creen que la distribución de los fines de semana de MotoGP es, hoy en día, mejorable.

El formato actual se instauró en 2023, cuando se introdujeron las carreras al sprint. A diferencia de lo que ocurre en la F1, estas pruebas cortas se organizan en cada gran premio del curso, el sábado por la tarde, y con una parrilla de salida igual a la de la carrera principal, que se establece esa misma mañana en la clasificación. Los entrenamientos del viernes son decisivos, ya que la Práctica designa a los diez primeros pilotos clasificados automáticamente para la Q2, dejando solo dos plazas de repesca para la Q1.

"Es una opinión totalmente personal, pero no me gusta el viernes por la tarde, cuando ya hay que estar entre los diez primeros y eso condiciona todo el fin de semana", explicó Brivio en una entrevista concedida a GPOne.

"Sería necesario que el viernes por la tarde se mantuviera tal cual, pero que sirviera como clasificación para la carrera al sprint, y luego se hiciera una sesión de clasificación real para la carrera del domingo. De esta manera, tendríamos dos parrillas diferentes y no se comprometería el fin de semana desde el viernes por la tarde si algo saliera mal. En mi opinión, también sería más espectacular, crearía un mayor interés y habría más resultados que seguir durante el fin de semana", estima el director de Trackhouse.

Liberty debe impulsar primero la visibilidad de MotoGP

¿Cambiará esto con la llegada de Liberty Media? Davide Brivio intuye que no será una prioridad para el grupo estadounidense, reciente adquisidor de MotoGP. "Lo que todo el mundo espera y que, en mi opinión, es el principal objetivo de Liberty Media es que intervengan en la comunicación y el marketing", opina el transalpino, que ve posibles optimizaciones para impulsar la visibilidad del campeonato.

"En general, creo que el objetivo es aumentar la audiencia y la base de aficionados, tanto en número como en territorialidad, es decir, expandirse a continentes en los que aún no estamos presentes. Se habla mucho de Estados Unidos, pero el mundo es grande, y cuanto más nos expandamos, mejor".

Davide Brivio, director del equipo Trackhouse Racing en MotoGP Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Creo que han hecho un muy buen trabajo en la Fórmula 1 y que tienen ideas y estrategias sobre cómo llevar ese modelo también a MotoGP. No creo que se pueda copiar y pegar entre la F1 y MotoGP, hay diferencias, pero la experiencia adquirida en la F1 será útil. Habrá recursos comunes, habrá optimizaciones con recursos que funcionan en la F1 y que también podrían funcionar aquí. O bien, algunas cosas realizadas en la F1 inspirarán lo que pase aquí. Eso es lo que esperamos".

Más allá de lo que considera mejorable en el formato de los fines de semana de carreras, Davide Brivio considera que MotoGP ya ofrece un espectáculo deportivo a la altura, suficiente como para atraer a un público aún más amplio que el actual. Eso sí, es de los que piensan que los pilotos deberían ganar notoriedad y beneficiarse de un aura aún poco marcada.

"Desde el punto de vista deportivo, de lo que hacemos en la pista, creo que ya funciona muy bien. Las carreras son espectaculares, pero hablando más de promoción y marketing, quizá deberíamos tener perfiles de pilotos un poco más carismáticos, que destaquen. Así que quizá haya que trabajar un poco en esa parte".

"Lo que quiero decir es que la parte deportiva funciona, tenemos grandes pilotos y fabricantes muy implicados, con una gran competencia técnica. Creo que todo eso funciona bien. Como siempre, se puede mejorar, pero creo que la prioridad de Liberty Media está más en el aspecto promocional y mediático por el momento", cerró.