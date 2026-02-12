Ir al contenido principal

MotoGP

Ducati exprimirá su imbatible motor 2024 hasta el final de la era de los 1000cc

El fabricante italiano apuesta por mantener en su Desmosedici GP26 la base del mismo motor que lleva arrasando en MotoGP desde 2024, alargando su vida útil hasta la entrada del nuevo reglamento técnico, en 2027.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuando en noviembre de 2024 Marc Márquez aterrizó en al garaje oficial Ducati y se montó en las Desmosedici GP24 y GP25, para compararlas, entendió que la diferencia entre los prototipos que estaba probando en aquel test de Valencia y el que había dejado en el box de Gresini, el GP23, era abismal.

Pero ni el español, ni Pecco Bagnaia, su compañero de equipo, acabaron de ser tajantes a la hora de apostar por la moto campeona de 24 o la 25. "Los dos pilotos coinciden en sus comentarios", fue la versión oficial, refrendada por los propios corredores en sus declaraciones, dando sentido a la afirmación del fabricante, que aseguraba que "el motor es casi el mismo".

En su primer año, las GP24 arrasaron sin piedad. Pecco se fue a las once victorias de gran premio y cinco al Sprint; Jorge Martín ganó el campeonato del mundo, sumando tres triunfos de domingo y siete de sábado; mientras que Enea Bastianini completó el dominio con dos victorias en carrera y otras dos al sprint. Solo Marc Márquez, con la GP23 de Gresini, y Maverick Viñales, con la Aprilia, lograron sumar tres y un triunfo, respectivamente, como respuesta al dominio de la Ducati 2024.

El paso del motor 2023 al 2024 fue el gran salto de la Desmosedici, la obra culmen del ingeniero en jefe de Borgo Panigale, Gigi Dall’Igna, y pese a las declaraciones ambiguas durante todo este tiempo en torno a los motores, ahora el fabricante explica que desde entonces ha estado siempre trabajando alrededor de ese propulsor base.

Gigi Dall'Igna, General Manager de Ducati Corse

Gigi Dall'Igna, General Manager de Ducati Corse

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Además, tras hacerse oficial en mayo de 2024 que MotoGP va a introducir un nuevo reglamento técnico a partir de 2027, Ducati entendió que, teniendo un motor casi 'invencible', tampoco tenía mucho sentido construir uno nuevo partiendo de cero para 2025. Y menos teniendo los motores congelados para 2026 todos los fabricantes, excepto Yamaha.

"El motor de este año es, en más de un 90%, idéntico al del año pasado y al de hace dos años", explican a Motorsport.com desde el fabricante italiano.

El porcentaje restante corresponde a piezas externas, del contorno, que no están sujetas a la normativa de la congelación del desarrollo de los propulsores. "Los motores son casi iguales, llevan las mismas piezas, los únicos cambios que hay, de un año a otro, son referentes al material de algún elemento, buscando una mayor fiabilidad", añaden.

Nadie habla de motores

En el primer test de pretemporada, el pasado mes de noviembre en Valencia, Alex Márquez se bajó de la GP24 para subirse, teóricamente, a la Desmosedici último modelo, la misma que tenían Marc y Pecco en su garaje. El de Gresini, que terminaba de proclamarse subcampeón del mundo, no atinó a desvelar con qué motor había estado rodando.

"Me he sentido bien con esta moto 'diferente', no quiero ponerle nombre, si es GP25, GP26 o lo qué sea, simplemente es diferente. Me he sentido bien, y eso es lo positivo", admitió nada más bajarse de la moto el catalán, que en 2024 sufrió de lo lindo con la GP23.

Alex Márquez competirá este año con una Ducati GP26 en el equipo Gresini Racing

Alex Márquez competirá este año con una Ducati GP26 en el equipo Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tras los test de Sepang, Alex siguió hablando de pruebas de aerodinámica y de puesta a punto.

"En pretemporada hay muchas cosas que probar, Gigi viene más al box, fui el primero en montar la nueva aerodinámica", desveló la pasada semana.

El último día del test de Sepang, tras un simulacro de sprint en el que fue el más rápido superando a Pecco y Marc, Alex volvió a insistir en temas aerodinámicos, sin mencionar el motor. "Aún no he decidido la aerodinámica, pero me sentí más cómodo con la del año pasado. El potencial es similar; todo depende de las características de cada pista".

Tampoco, Marc ni Pecco hablaron del motor durante los test de Sepang, se limitaron a comentar las pruebas de la nueva aerodinámica y, en el caso del italiano, las buenas sensaciones que no encontró el pasado año.

Proteger a Bagnaia y el negocio

Por más que ahora Ducati admita que desde 2024 han mantenido siempre el mismo motor en su prototipo de MotoGP, sorprende que durante toda la temporada pasada el fabricante italiano no zanjara los rumores y especulaciones sobre si el propulsor 2025 que llevaban Marc y Pecco, era peor que el 2024 de Alex Márquez.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Márquez, Gresini Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La prioridad de Ducati siempre fue trabajar para que Pecco pudiera recuperar su mejor nivel, y eso incluía mantener un ambiente lo más tranquilo posible a su alrededor", apuntan las fuentes, dando a entender que hacer público que el italiano y el corredor de Gresini llevaban una moto casi idéntica hubiera hundido aún más a Pecco.

Además, hay que tener en cuenta un aspecto crucial: el comercial. Ducati vende a los equipos satélite las motos y los recambios, cobrando un precio por el modelo del año anterior, y el doble por la última especificación. De ahí que la nomenclatura GP y el año, aunque en Ducati nunca quieran hablar en esos términos, adquiere valor a la hora de cobrarle a Gresini y a VR46 un dinero por las motos, teóricamente último modelo, que llevarán Alex y Fabio Di Giannantonio.

La postura oficial es que este año todos los pilotos Ducati llevaran un motor casi idéntico con la base de 2024, y a partir de ahí será el fabricante quien decida qué aerodinámica, chasis y basculante lleva cada uno en función de si es una GP25 o una GP26.

