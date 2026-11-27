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MotoGP GP de Japón

Los diez títulos mundiales de Marc Márquez: cuándo y cómo los ganó

Marc Márquez ha anunciado su retirada de MotoGP con diez títulos mundiales de motociclismo, apenas una semana después de ganar el octavo en categoría reina. Repasamos cómo consiguió sus coronas.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 27 nov 2026, 11:15

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Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez ha anunciado su retirada de MotoGP, apenas una semana después de ganar su décimo título mundial de motociclismo. Tras un 2025 exultante, en el que completó uno de los grandes retornos a lo más alto de la historia del deporte, el #93 repitió en 2026, en un año luchando con las lesiones, en el que llevó a cabo la mayor remontada jamás vista, y en el que se confirmó como el mejor piloto de la historia, el 'GOAT'.

Sin embargo, una semana después de cerrar su nueva corona en Portimao, y a días de tener que subirse a la MotoGP de 850cc con neumáticos Pirelli (en virtud de su contrato de dos años con Ducati), el de Cervera anunció antes del FP1 del Gran Premio de Valencia que se retiraba de la competición al término del fin de semana, dejando a todo el paddock en 'shock'.

En Motorsport.com, analizamos cuándo y cómo ha ganado Marc Márquez todos sus títulos mundiales.

Recuerda:

-Primer título de Marc Márquez: 125cc en 2010

7 de noviembre de 2010. En el Gran Premio de la Comunitat Valenciana que cerró la temporada 2010, Marc Márquez logró su primer título mundial al terminar cuarto en la carrera definitiva. El español completó aquel año su tercer curso en la categoría del octavo de litro, con el Red Bull KTM Ajo, al manillar de una Derbi RSA 125. El de Cervera empezó de una manera algo irregular (con dos podios y un abandono), pero después ganó de manera consecutiva en Italia, Gran Bretaña, Países Bajos, Catalunya y Alemania.

Eso le realzó como la referencia de la categoría, como el hombre a batir. Acabó aquel 2010 con 10 victorias, 12 podios y 12 poles, y actuaciones tan destacadas como la de Portugal, en Estoril, la penúltima prueba del calendario, donde ganó saliendo último tras caerse en la vuelta de calentamiento por las malas condiciones de la pista. Con 310 puntos, fue campeón aventajando en 14 a otro español, Nico Terol. Entonces, se proclamó en el campeón del mundo español más joven de la historia, con 17 años, 8 meses y 21 días, batiendo el récord que tenía Dani Pedrosa. El hito se lo robaría Pedro Acosta, con su título de Moto3 en 2021 (17 años y 166 días).

-Segundo título de Marc Márquez: Moto2 en 2012

28 de octubre de 2012. Tras ser campeón en 125cc, Márquez dio el salto a la categoría intermedia, de Moto2, recién creada en 2010. Y en su segundo año, fue capaz de ganar el título. Ya en su primer intento, en 2011, estuvo cerca de ello, pero una dura caída en Malasia, que le provocó su primer episodio de diplopía o visión doble, puso en bandeja la corona para el alemán Stefan Bradl.

Pero el ilerdense tenía hambre, y arrasó en 2012. Fue campeón con anticipación, en la penúltima cita del curso, el Gran Premio de Australia en Phillip Island, al dar por buena la tercera posición tras Pol Espargaró, ganador y segundo clasificado de la general de pilotos, y Anthony West. Con una Suter del Team Catalunya Caixa Repsol, ganó 9 carreras, hizo 14 podios y logró 7 poles en 18 grandes premios, siendo bicampeón del mundo con apenas 19 años. Un brillante futuro le esperaba por delante, que se materializó en la campaña posterior.

-Tercer título de Marc Márquez: MotoGP en 2013

13 de noviembre de 2013. La vitola de niño prodigio que rodeaba a Marc Márquez hizo que subiera a la categoría reina de la mejor manera posible: una de las motos más competitivas de la parrilla, la Honda, donde sustituyó a Casey Stoner, recién retirado, como uno de los compañeros de equipo de los 'Cuatro Fantásticos', Dani Pedrosa.

El de Castellar del Vallès era el llamado a jugarse el título, con Jorge Lorenzo, campeón en 2012, como favorito, volviendo a compartir box con Valentino Rossi. Pero Márquez pronto avisó a sus rivales de que no venía a la categoría reina de mera comparsa: en la primera carrera, podio en Qatar. En la segunda, victoria en Austin, circuito que se confirmaría como su jardín particular. Dos nuevos podios en Jerez (tras el polémico toque a Lorenzo en la última curva) y Le Mans anticiparían a su primer abandono, en Mugello. Pero tras Montmeló (tercero) y Assen (segundo), el ilerdense pondría la directa con cuatro éxitos consecutivos en Sachsenring, Laguna Seca, Indianápolis y Brno.

Eso hizo que afrontara el final de temporada con un colchón de puntos sobre Lorenzo, quien plantó cara imponiéndose en Silverstone y Misano. Con Rossi (que solamente pudo ganar en Assen) descolgado, Pedrosa lo hizo en Aragón, al irse al suelo después de que Márquez le tocara y rompiera uno de los sensores de su Honda. Marc acabó ganando sobre Lorenzo, y también quedaría delante del #99 en Sepang.

En Australia, en una carrera con cambio de neumáticos obligatorio por la alta degradación, en el box de Márquez se hicieron un lío con las cuentas, y terminó descalificado con Lorenzo venciendo. El mallorquín repitió triunfo sobre el #93 en Japón, y llegó a Valencia a 13 puntos de Márquez. El de Yamaha trató de hacer una carrera lenta en Cheste, para que cuantos más rivales mejor se colaran entre él y Marc: ganó, pero Márquez aseguró la corona, la primera en MotoGP como 'rookie', con un tercer puesto. La historia se había escrito.

-Cuarto título de Marc Márquez: MotoGP en 2014

12 de octubre de 2014. Fue en esa fecha, en Motegi, cuando Márquez remató una de sus obras maestras, un año antológico que dejó con la boca abierta a propios y extraños. Y es que, tras ser campeón en 2013, el de Lleida partía al año siguiente como el máximo favorito al título, como es lógico. Pero pocos esperaban que lo hiciera con la solvencia que mostró.

La definición de 'arrasar' se quedó corta para la primera mitad de temporada de Márquez, con 10 victorias en 10 carreras, a saber, en Losail, el Circuito de las Américas, Termas de Río Hondo, Jerez, Le Mans, Mugello, Montmeló, Assen, Sachsenring e Indianápolis. Una racha que, por supuesto, dejó el título más que encarrilado.

Un cuarto puesto en Brno cortó su racha, pero después volvió a lo más alto del podio en Silverstone. Así, tras dos tropezones en Misano (15º, donde tuvo una caída) y MotorLand Aragón (13º, con otro accidente por arriesgar bajo la lluvia), acabó asegurando la corona en el Gran Premio de Japón, al finalizar segundo. Aún terminaría el año con dos nuevas victorias, en Malasia y Valencia.

Foto de: Repsol Media

-Quinto título de Marc Márquez: MotoGP en 2016

16 de octubre de 2016. Japón volvió a ser el escenario de la consecución del título de Márquez, de su quinto entorchado. Pero este lo conseguiría de manera distinta a los anteriores. Tras no pelear por él en 2015, pero verse envuelto en la batalla por la polémica con Valentino Rossi, el español estaba llamado a recuperarse, y teniendo a las dos Yamaha enfrente.

Pronto, quedaría claro que los tres eran los hombres más fuertes: Lorenzo ganó en Qatar, Márquez respondió en Argentina y Estados Unidos, y Rossi cosechó su primer éxito en España. Lorenzo volvió a la carga con dos triunfos en Francia (donde Marc pinchó, 13º) e Italia (donde Rossi rompió motor persiguiendo la victoria). El 'Dottore' se repuso en Montmeló, pero las Yamaha cedieron en Assen y Sachsenring. Mientras tanto, Márquez cosechó tres segundas posiciones y el triunfo en Alemania, lo cual volvió a dispararle en cabeza.

Con Lorenzo acusando falta de regularidad, Rossi se mantuvo constantemente en el podio, pero estaba pagando tres ceros en las primeras carreras del curso. Márquez, por su parte, siguió manteniendo la ventaja en lo más alto de la general al ser cuarto en Gran Bretaña y Misano, y sentenció el Mundial con dos triunfos en Aragón y Motegi. En Japón tenía bola de partido, algo remota, puesto que necesitaba que sus rivales fallasen. Y tanto Rossi como Lorenzo se fueron al suelo en la prueba que abría la gira asiática.

Foto de: Repsol Media

-Sexto título de Marc Márquez: MotoGP en 2017

12 de noviembre de 2017. Una vez más, Marc Márquez tuvo que esperar a la última ronda del curso, en Valencia, para ser campeón, como no le pasaba desde 2013. Y lo logró, pero esta vez de una manera mucho más agónica, y rematando un Mundial que supuso un cambio de paradigma.

Y es que la parrilla vivió un cambio notable, en lo técnico, con la llegada de la centralita única en la electrónica, y en cuanto a pilotos: Lorenzo dejó Yamaha rumbo a Ducati, al considerar que Yamaha apostaba más por Rossi, y Maverick Viñales fichó por los de Iwata como compañero del #46.

De hecho, fue el de Roses el que empezó el año como la referencia, ganando las dos primeras carreras. Pero en Austin se fue al suelo, y a partir de Jerez la M1 empezó a experimentar algunos problemas, especialmente por la degradación de los neumáticos. Así, los ojos de la pelea por el título se centraron en Márquez, a pesar de que el español empezó únicamente con una victoria, dos podios y dos retiradas en las primeras seis carreras; y una Ducati, pero no la de Lorenzo, sino la de Andrea Dovizioso.

El incipiente proyecto liderado por Gigi Dall'Igna estaba empezando a dar sus frutos, y la Desmosedici se mostró como una moto más competitiva. A la que Lorenzo le costó adaptarse, pero de la que Dovizioso sí sacó el máximo partido. Tirando de regularidad, pero también de velocidad (ganó en Italia y Barcelona) y de talento, venciéndole duelos directos a Márquez, como en Austria. Así, contrarrestó los éxitos del #93 en Alemania y República Checa, y en Inglaterra le asestó un golpe a Marc, que se cayó, al ganar y cosechar 25 puntos.

Aquel GP de Gran Bretaña colocó a 'Dovi' líder del Mundial. Márquez respondió ganando en Misano y Aragón y recuperando el primer puesto, pero Dovizioso tenía balas en la recámara y doblegó al ya cinco veces campeón del mundo en una antológica batalla bajo la lluvia en Japón. Dovizioso recibió un duro golpe en Phillip Island, al terminar 13º en una carrera con muchos problemas. Márquez ganó, y podía ser campeón en Malasia, pero acabó cuarto, y Dovizioso finalizó primero.

El italiano llevó la pelea por el título hasta el final, y aunque sus opciones eran remotas, llegó a verlas cerca en una tensísima carrera en Valencia, donde tenía a Lorenzo haciendo labor de equipo, como en Sepang y su famoso 'Mapping 8'. Márquez estuvo a punto de caerse, haciendo una de las salvadas más bárbaras, por el momento clave, de la historia. Finalmente, fue tercero y se proclamó campeón, y Dovizioso se retiró.

-Séptimo título de Marc Márquez: MotoGP en 2018

21 de octubre de 2018. Japón, una vez más, volvió a ser el escenario de la coronación de Marc Márquez, ahora como heptacampeón del mundo de motociclismo. En esta ocasión, tras otra campaña de dominio, en la que volvió a doblegar a Dovizioso, pero teniendo que sudar y exprimirse mucho menos.

El #04 volvió a mostrarse como un hueso muy duro de roer, ganando a Márquez en la primera carrera del curso, en Losail, o más tarde, en Tailandia. Pero en esta ocasión, y con una RC213V a la que ya le empezaba a costar cada vez más si no estaba pilotada por el #93, Marc dio el 'do' de pecho y voló hacia la corona.

Pese a que las ganas le traicionaron a veces, como en Argentina, donde causó polémica con varios toques yendo desbocado, la velocidad estaba ahí y se impuso en Austin, Jerez y Le Mans. Luego, en Assen y Sachsenring. Si no, se preocupaba por asegurar podios (segundo en Barcelona, Austria o Misano). Y finalmente, sentenció el título con un hat-trick de victorias en Aragón, Tailandia y Motegi.

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

-Octavo título de Marc Márquez: MotoGP en 2019

6 de octubre de 2019. Si en 2014 hablábamos de una de sus obras maestras, probablemente la perfección para Márquez llegó en 2019, para cerrar su octava corona mundialista. Lo hizo en Tailandia, a cuatro grandes premios de la conclusión del curso (una menos que en 2025). Y en un año en el que parecía que podía tener las cosas difíciles.

El nivel de la Honda seguía decayendo, como se vio posteriormente, en su ausencia. Y este año tenía como compañero a Jorge Lorenzo, rebotado de una Ducati que no tuvo paciencia con él en su segundo año. Pero ninguna de estas circunstancias puso nervioso a Marc, que firmó un año de ensueño.

Quedó primero (Argentina, España, Francia, Catalunya, Alemania, República Checa, San Marino, Aragón, Tailandia, Japón, Australia y Valencia) o segundo (Qatar, Italia, Países Bajos, Austria, Gran Bretaña y Malasia) en todas las carreras, a excepción de Austin, donde se cayó y falló por primera vez a la hora de ganar. Así, con un total de 420 puntos (de 475 posibles) ganó la corona en Chang, venciendo en un duelo mano a mano frente a Fabio Quartararo.

Tras ello, vino la sequía por lesiones que todos conocemos. En 2024, Márquez fichó por Gresini Racing con el objetivo de fichar por el equipo oficial de Ducati, algo que hizo para este 2025.

-Noveno título de Marc Márquez: MotoGP en 2025

28 de septiembre de 2025. Como si no hubiera pasado un auténtico infierno entre 2020 y 2023, Márquez volvió a la escena de MotoGP por la puerta grande, y Japón, el circuito de Motegi, fue de nuevo el escenario de la consecución de su nuevo título mundial, el séptimo en la categoría reina y el noveno en general, para igualar de esa forma los números de Valentino Rossi.

Desde un primer momento en la temporada, el de Lleida apuntaba a ser el favorito para ganar el título, y así lo cumplió, al arrasar sin mayor oposición que la de su hermano, Alex Márquez, al manillar de la Ducati GP24, mientras que su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, llamado a plantarle cara de alguna forma, vivió una auténtica crisis de confianza con la nueva GP25.

Pero Márquez, fiel a su estilo de ir rápido con todo, se adaptó a ella desde el primer momento. Y brilló como tal, con unas estadísticas que asustan: con 14 victorias en carreras al sprint y 11 éxitos en carrera larga, poco a poco se fue distanciando en lo más alto de la general, hasta que el pequeño de los Márquez Alentà no pudo seguirle el ritmo, con siete dobletes de triunfos consecutivos.

Marc Márquez cerró el título sin mayores problemas en Motegi, a cinco grandes premios de la conclusión del curso (el título más tempranero de la historia en la categoría reina), quitándose el peso de encima de haber podido volver a lo más alto tras lidiar con las tinieblas, firmando una historia de superación muy pocas veces vista. "Estoy en paz", confesó tras lograrlo.





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MotoGP

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-Décimo y último título de Marc Márquez: MotoGP en 2026

La temporada 2026 de Marc Márquez se vio marcada por lo que había ocurrido tras conseguir su novena corona en Motegi 2025: en la carrera larga posterior, en Indonesia, Marco Bezzecchi le embistió, provocándole la enésima lesión en su maltrecho hombro derecho. Como consecuencia, el #93 se perdió los últimos grandes premios del curso y el test de Valencia, aunque en los test invernales volvió a mostrarse como una de las principales referencias.

Pese a todo, las primeras carreras mostraron que Márquez no estaba del todo bien. El español no podía pelear por las victorias, y tras una caída en la que se rompió un dedo en el pie, en el GP de Francia, anunció que paraba para operarse de nuevo el hombro, porque un tornillo le estaba afectando el nervio radial, lo que le hacía perder fuerza. El catalán se perdió su carrera de casa, en Montmeló, y volvió en Mugello (Italia), de donde salió a 102 puntos del entonces líder, Marco Bezzecchi.

Ganar el Mundial parecía entonces algo imposible. Pero no lo fue para Márquez. El multicampeón fue ganando nivel, empezó a encadenar victorias y aprovechó los errores del italiano de Aprilia, con mejor moto, para meterse de lleno en la batalla. De hecho, acabó peleando la corona con el compañero de Bezzecchi, Jorge Martín, hasta que el madrileño se lesionó en la carrera al sprint del GP de Australia.

A partir de entonces, Márquez puso velocidad de crucero y sentenció el título, el décimo de su carrera, en su tercera oportunidad, en la carrera larga del GP de Portugal, penúltima cita del curso, completando la mayor remontada de la historia. Eso le confirmó como el 'GOAT' para muchos, como se vio en su icónica celebración.

De cara al futuro, Márquez tenía firmados dos años de contrato con Ducati, e iba a ser compañero de Pedro Acosta, un equipo de ensueño. Sin embargo, antes de la FP1 del GP de Valencia, el #93 anunció mediante unas cartulinas que se retiraba de MotoGP, poniendo fin prematuramente a su carrera deportiva, a los 33 años de edad y con un legado inigualable.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

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