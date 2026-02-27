Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

El primer día de clase de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP ha traído muchas cosas. Inclemencias meteorológicas, viento y algo de lluvia que han movido el avispero en la primera Práctica del curso... Pero también la primera sanción del año, que no se ha hecho esperar. Y ha ido a parar al único piloto de la parrilla en el Gran Premio de Tailandia que no tiene asiento a tiempo completo: Michele Pirro.

El probador de Ducati está sustituyendo en Buriram al lesionado Fermín Aldeguer, que no ha podido recuperarse a tiempo de su daño en la tibia y que está trabajando para reaparecer en el próximo Gran Premio de Brasil (fin de semana del 22 de marzo, en 3 semanas). El italiano se ha subido a la Desmosedici GP25 del murciano en el test de hace 5 días y en este primer gran premio de la campaña, viéndose implicado en la primera acción polémica en pista. Y precisamente, ¡ha ido a ser con su compañero de equipo!

Dentro de los 10 minutos finales de la Práctica, Alex Márquez venía para mejorar su propio registro, cuando se encontró en pista con Pirro. El transalpino estaba rodando demasiado lento, y en mitad de la trazada, lo justo y necesario para acabar molestando al corredor de Cervera y hacerle perder el crono que venía para marcar (con todo, pudo meterse sin problemas en el Top 10 de la sesión). Unos minutos después del incidente, los comisarios anunciaron que investigarían lo sucedido. Y al término de la jornada, han confirmado una sanción de 3 posiciones en parrilla, para la carrera larga del domingo, para Pirro.

"De acuerdo con el artículo 3.8 del Reglamento del Mundial de Motociclismo de la FIM, confirmamos que durante la Práctica del Gran Premio de Tailandia, se observó que usted [Pirro] circulaba lentamente en la trayectoria, lo que molestaba a otro piloto, el #73 [Alex Márquez], en la curva 10. Esto contraviene las instrucciones específicas dadas a los competidores y equipos de MotoGP. Por lo tanto, se trata de una infracción del artículo 1.21.2 del Reglamento", explicó el Panel comandado por Simon Crafar en un comunicado.

"Por las razones expuestas, el Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM ha impuesto una penalización de 3 posiciones en la parrilla para la carrera larga del Gran Premio de Tailandia. Esta acción se consideró un incidente de tipo MGP-SR4: conducción lenta en pista durante los últimos 20 minutos de la Práctica, molestando a otro piloto y afectando directamente a su progresión en la Q2. Al tratarse de la primera infracción de la temporada, la penalización adecuada en este caso es de 3 posiciones en la parrilla".

"De acuerdo con los artículos 3.7.2, 3.7.2.2 y 3.7.2.4 del Reglamento, tiene derecho a apelar esta decisión del Panel de Comisarios de MotoGP ante los Comisarios de Apelación de la FIM. La declaración de apelación debe presentarse en un plazo de 60 minutos a partir de la fecha y hora de esta notificación, y debe ir acompañada de un depósito de garantía de 1.320 €. La apelación puede presentarse ante la IRTA, que también puede encargarse de garantizar el pago del depósito de garantía", le recordaron a un Pirro al que esta decisión podría no afectarle, ya que está ocupando la última plaza en la tabla de tiempos.