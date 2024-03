Por qué el cambio de Márquez a Ducati ya está dando sus frutos

El primer gran premio de Marc Márquez en MotoGP a los mandos de la GP23 fue todo lo bien que podría haber ido. Eso puede no parecer mucho si se toma al pie de la letra. Quinto en la sprint y cuarto en la carrera larga no son, quizás, los resultados que muchos esperaban en el Circuito Internacional de Losail cuando el ocho veces campeón del mundo se subió a la todopoderosa Ducati.

Pero pongamos esto en contexto. Durante 11 años, el de Cervera pilotó la RC213V. Y como tal, su estilo de pilotaje se ha desarrollado totalmente en torno a la Honda. En la Ducati, ha tenido sólo nueve días de pilotaje. Así que se puede llegar a la conclusión de que, con esas credenciales, el cuarto puesto del pasado domingo no está nada mal.

"Hemos analizado con el equipo muchas cosas para intentar gestionar la salida, hoy ha sido mejor", dijo Márquez tras el Gran Premio de Qatar. "Así que esto ayudó mucho a la carrera. Luego he podido gestionar bien los neumáticos. Lo que pasa es que ayer [por el sábado] me costaba, y hoy la mayoría de los pilotos gestionaban el neumático trasero, pero yo gestionaba más el delantero, porque todos los años con la otra moto me costaba un poco la goma delantera en este circuito".

"De todas formas, tengo que mejorar mi estilo de pilotaje en algunos puntos, porque todavía no estoy pilotando bien. Pero hoy la carrera ha sido constante, sólida. He hecho mi ataque en las últimas ocho vueltas, ha sido cuando he empezado a empujar más con el tren delantero y he acabado con el compuesto, y en las dos últimas vueltas he [desistido], porque he visto la posibilidad de caerme y la posibilidad de sumar dos o tres puntos más... He preferido acabar cuarto y esperar dos semanas, a Portimao".

La gloria total fue algo que Márquez nunca se planteó de cara a su debut con Ducati. Eso ya quedó claro en octubre del año pasado, cuando se hizo oficial su fichaje por Gresini Racing. Este movimiento siempre ha consistido en descubrir si todavía puede ser el piloto que solía ser después de cuatro años en el desierto en Honda, con numerosos problemas de lesiones y una moto que ahora compite en su propia "Copa Japonesa" -como Joan Mir la llamó- con Yamaha en la parte trasera de la clasificación.

Lo que quedó claro a lo largo del fin de semana fue que el "viejo" Marc Márquez era más prominente. La sonrisa estaba de vuelta, y como resultado la velocidad estaba allí, incluso en una pista que generalmente ha señalado como una de las más difíciles para él. Si profundizamos en los detalles de su GP de Qatar, los números ofrecen una idea de dónde se encuentra Márquez ahora mismo en su desarrollo con Ducati, y lo lejos que está de los mejores pilotos.

En la clasificación, el ilerdense fue sexto con un tiempo de 1:50.961. Con la pista de Losail en perfectas condiciones desde su reasfaltado el año pasado, así como por el hecho de que los pilotos probaron allí recientemente y porque el Mundial de Resistencia limpió la superficie la semana anterior, los tiempos por vuelta fueron de récord.

Márquez se quedó a solo 172 milésimas del tiempo de la pole marcado por Jorge Martín con la Ducati oficial de última especificación. Fue el más rápido en el tercer sector de la pista, donde se necesita confianza en el tren delantero a través de algunas curvas de alta velocidad. En los cuatro sectores, su tiempo ideal fue de 1:50.794, el tercero por detrás del madrileño y de Pecco Bagnaia. Es un detalle significativo, dado que ambos son claramente los pilotos de referencia en el garaje Ducati en estos momentos.

En la sprint, el multicampeón marcó la mejor vuelta de la carrera con un 1:52.040 y se quedó a sólo 1.143 segundos del podio. En cuanto a la carrera larga, se quedó a 1.496 segundos del podio y a 3.429 de ganar. Si nos fijamos en los ritmos, la media de Márquez fue de 1:53.146 (datos recogidos en 20 vueltas y excluyendo el primer giro). Hasta la vuelta 18, todavía era capaz de rodar en 1:52.

Su vuelta media estuvo sólo 160 milésimas por detrás de la del ganador, Bagnaia; 98 por detrás del segundo clasificado, Brad Binder con la KTM, y 63 por detrás de la de de Martín. Por todo ello, Márquez debería haber sido cuarto. Eso no le impidió luchar por el podio en las últimas vueltas, llegando a situarse a cuatro décimas del vigente bicampeón del mundo, antes de que se escapara. Como señaló Márquez, eso se debió en gran parte a que destrozó su neumático delantero.

Comparar directamente los grandes premios de Qatar de 2024 y 2023 es difícil, ya que tuvieron lugar en momentos diferentes del año, con el de 2024 justo después de un test de pretemporada. Pero cuando se comparan los fines de semana de su sucesor en Honda, Luca Marini, se empieza a ver lo lejos que estuvo Márquez de ganar con la RC213V.

El año pasado, Marini estableció el récord de vuelta en 1:51.762 para hacer la pole con la Ducati GP22 del VR46. Fue 1.19 segundos más rápido que su mejor vuelta de clasificación del pasado fin de semana con la Honda, donde fue 21º con un 1:52.952. Su mejor vuelta de carrera en la carrera larga de 2023, en la que terminó tercero, también fue 820 milésimas más rápida que su mejor giro del pasado GP, en el que fue 20º.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que el italiano todavía está en fase de aprendizaje con su Honda. Pero esto ilustra lo difícil que es la RC213V. Márquez terminó el GP de Qatar cuarto en la general, su mejor posición en el campeonato desde que ganó el título a finales de 2019, mientras que los 18 puntos conseguidos son lo máximo que ha logrado en un gran premio en seco desde que se introdujo el nuevo formato al sprint (anotó 19 en Japón el año pasado, pero esa fue una ronda pasada por agua donde logró su único podio en carrera larga de la campaña).

Reflexionando sobre su debut con Ducati, el #93 señaló: "Primer GP para Ducati, por supuesto ha sido un fin de semana sólido, como hice en la pretemporada. Días sólidos, intentando no exagerar, no cometer errores, estar tranquilo en todas las situaciones, no volverse loco".

"Como dije el jueves, la expectativa es súper alta, pero yo sigo con mi estilo. Quiero ser paciente este año, quiero volver a disfrutar luchar por las cinco primeras posiciones, y es lo que he hecho este fin de semana. Pero sí, he disfrutado. Aún así, cada día mejoro mi estilo de pilotaje, cada día cambio algunas cosas que me ayudan un poco. Aún así, creo que no llego al límite de la moto", explicó.

Eso es evidente, pero tras la cita de Losail no parece que esté lejos de ello. En algunos momentos admitió que todavía pilotaba la moto como lo haría con la Honda, incluso en la forma de extraer el ritmo a una vuelta. Pero poco a poco esto se está suavizando. Y "en algunas áreas" Márquez reconoce que su Ducati no fue tan buena el domingo como el sábado, a pesar de lograr un mejor resultado.

Una vez más, Márquez trató de mantener las expectativas bajo control tras la carrera del domingo. Señaló que el test de Qatar, previo al Gran Premio, le permitió ponerse al día. En Portugal volverá a "empezar de cero".

"Portimao será un fin de semana importante porque normalmente en los tests, en Malasia y aquí, tardo en llegar a los buenos tiempos", advirtió. "Así que el hecho de haber hecho un test aquí hace dos semanas me ayuda mucho. En Portimao empezaremos de cero. Ahí es donde tenemos que entender dónde estamos. Pero aparte de eso, todavía siento que estoy mejorando mi estilo de pilotaje paso a paso. Llegará un punto en el que habrá un muro. Entonces habrá que encontrar un pequeño hueco para encontrar unas décimas. Pero de momento, Bagnaia y Martín han sido hoy más rápidos que yo y debo aprender de ellos".

Mientras que el GP de Portugal puede ofrecernos la respuesta definitiva sobre dónde se encuentra realmente Márquez en el orden competitivo de MotoGP en este momento, Qatar dejó entrever que será una auténtica amenaza en 2024 si puede continuar con esta trayectoria ascendente.