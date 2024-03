Bastianini: "He visto a Márquez muy fuerte, estará en el grupo de delante"

El piloto italiano del garaje oficial de Ducati llegaba a Losail con los buenos recuerdos de la victoria conseguida en este circuito en 2022, con Gresini. Pero también con la cautela de lo sucedido el pasado año, cuando en Portimao, en la primera sprint del curso, Luca Marini le tiró al suelo y estuvo media temporada lesionado en la escápula derecha.

Tras una buena clasificación este mismo sábado por la mañana, Enea Bastianini partía tercero en la parrilla, y en esa misma posición logró mantenerse en los primeros compases de la carrera.

"Ha sido una carrera diferente a cómo me la esperaba, pensaba que al menos iba a poder mantener la posición, en cambio he ido un poco para atrás", dijo en referencia a que le pasó Brad Binder, Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró, y al final también Marc Márquez.

"Han cambiado un poco las cosas respecto a cómo fueron en el test que hicimos aquí, pero estoy seguro que para la carrera de mañana domingo las cosas serán diferente a la sprint", señaló el italiano.

"Hemos tenido un pequeño problema en la rueda posterior, que vibra mucho, algo que está afectando a todos los pilotos que llevamos la GP24", dijo en las misma línea que Bagnaia y Jorge Martín, que ambos se quejaron de lo mismo. "Tenemos que trabajar esta noche para que mañana no vuelva a suceder", indicó.

Marc Márquez, Gresini Racing y Enea Bastianini Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuando le preguntaron si el problema era derivado de que se disparaba la presión del neumático trasero, Enea se mostró sincero, como siempre. "La verdad es que no he mirado todavía los datos, tenía hambre y me he ido a comer un sandwich", dijo entre risas.

Con los tres principales pilotos de Ducati sufriendo de rebote en la rueda trasera, Enea espera que sea algo rápidamente solucionado.

"La moto funciona bien, pero ha sido todo un imprevisto que haya aparecido esta vibración, parece preocupante, pero en realidad espero que se solucione de cara a mañana domingo".

Una carrera que cree que no tendrá nada que ver con la sprint.

"Espero que mañana sea una carrera totalmente diferente, en la sprint hemos apretado mucho desde el principio y el neumático ha sufrido mucha caída, habrá que ahorrar un poco de goma, será difícil con 22 vueltas, pero espero que podamos hacerlo".

Uno de los que pudo adelantar a Bastianini en carrera fue su nuevo compañero de marca y ahora en Gresini, el anterior equipo del italiano.

"Le he visto bien, lo he visto pilotar fuerte y decidido, por tanto creo que mañana formará parte del grupo que luchará delante", zanjó el de Rimini.