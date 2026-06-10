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Cal Crutchlow volverá a sustituir a Zarco en Brno y Assen

El equipo LCR ha confirmado que Cal Crutchlow volverá a correr con ellos en los grandes premios de República Checa y Países Bajos, por lo que Zarco seguirá de baja.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Cal Crutchlow, LCR Honda

Cal Crutchlow, LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cal Crutchlow continuará con su actual periplo en el Mundial de MotoGP. Aunque el piloto británico llevaba más de dos años retirado de las pistas, en las últimas carreras, en Mugello y Balaton Park, ha respondido a la llamada del equipo LCR, que le necesitaba de manera casi desesperada para sustituir a Johann Zarco, lesionado hace unas semanas en un grave accidente en la carrera larga del Gran Premio de Catalunya.

Mientras seguimos esperando noticias de la recuperación del francés, que continúa esperando su operación en la pierna por riesgo de infección, con lesiones importantes en la rodilla, se ha confirmado que continuaremos viendo a Crutchlow al manillar de su Honda.

El equipo LCR ha anunciado este miércoles, 10 de junio, que el inglés se subirá a la RC213V en los dos próximos grandes premios de MotoGP 2026, que tendrán lugar en Brno, República Checa, del 19 al 21 de junio, y en Assen, 'La Catedral' del motociclismo en Países Bajos, el fin de semana posterior, entre los días 26 y 28.

Pese a que la última carrera que había disputado Crutchlow en la categoría reina era el Gran Premio de Japón 2023 en Suzuka, como probador de Yamaha (cita en la que logró puntuar al terminar 13º), lo cierto es que la última irrupción del veterano corredor está siendo muy positiva, por más que en un principio no estuviera seguro de llevarla a cabo.

Cal Crutchlow, LCR Honda

Cal Crutchlow, LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras un test a contrarreloj en Misano antes del GP de Italia, parecía que el #35 iba a estar completamente fuera de ritmo en Mugello, una de las pistas más físicas del calendario. Pero el piloto de Coventry, a sus 40 años de edad, pudo sobreponerse, estando relativamente cerca de los mejores tiempos. Eso sí, el tremendo esfuerzo físico, estando prácticamente retirado, le pasó factura, y una rotura muscular cerca de la escápula izquierda le obligó a retirarse en la carrera del domingo.

Con todo, sí pudo aguantar durante el Gran Premio de Hungría en su totalidad. Aún más cerca de la cabeza, Crutchlow fue 22º en la sprint del sábado y 16º en la carrera larga del domingo, aprovechando el accidente múltiple provocado por Jorge Martín en la salida. De hecho, estuvo al borde de puntuar, pero una sanción de 16 segundos por presiones de neumáticos a Maverick Viñales resultó insuficiente para que el británico le robara la 15ª posición.

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