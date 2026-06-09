Crutchlow: "Ningún piloto quiere sacar a otro de la pista. No es culpa de nadie"

Una vez han pasado las horas y se han calmado los ánimos, llega el momento de analizar en frío el error de Jorge Martín que acabó con su carrera, y la de otros cuatro pilotos, en el GP de Hungría del pasado domingo.

En la maniobra, además del corredor español, se vieron implicados Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández y el compañero de Martín y líder del campeonato, Marco Bezzecchi, lo que provocó la furibunda reacción del CEO del equipo, Massimo Rivola, que decidió ser el único miembro del equipo en salir a dar explicaciones tras la carrera, descargando toda la responsabilidad sobre el piloto español.

Seguramente, la reacción de Rivola, culpando "cien por cien" a Martín de lo sucedido y afeando su maniobra: "un error que un campeón del mundo no se puede permitir", es fruto de la frustración por ver como Bezzecchi perdía 30 puntos respecto a Marc Márquez en un solo fin de semana, entrando el #93 de nuevo en la batalla por un campeonato que, todo apunta, se va a hacer muy largo para Aprilia.

"Ya he estado en esas situaciones, así que sé cómo van. Para empezar, ningún piloto intenta sacar a otro de la pista. No es culpa de nadie, es un incidente de carrera", calificó el veterano Cal Crutchlow el domingo la acción de Martín.

El británico, que está sustituyendo al lesionado Johann Zarco en LCR y que ha vuelto a MotoGP tras tres años retirado, entiende que fue un lance de carrera.

"Desafortunadamente, sucedió, y así son las cosas. Ningún piloto quiere acabar en el suelo, y nadie quiere sacar a otro piloto de la pista. Esa es la naturaleza de esta primera curva, como sabemos", apunta. "Y sabemos que las salidas son probablemente una de las cosas más importantes de la carrera. Cuando los vi a todos volando por los aires, pensé que podría haberlos rodeado por fuera. Pero el problema es que, por fuera, ya estaba muy resbaladizo. Parece agua, es como cristal", añadió el británico, que pasó por medio de los escombros y perdió varios segundos.

Problemas con el dispositivo de salida

Para Jack Miller, otro veterano de la parrilla y siempre critico con las acciones descontroladas de otros pilotos, el problema llegó por el dispositivo de salida de la Aprilia. "Jorge intentaba desactivar el dispositivo, la moto saltó y luego, cuando empieza a saltar, es difícil detenerla. Llevo diciendo desde Barcelona, ​​desde que vimos dos caídas en la primera curva por algo parecido, que hay que quitarlos", en referencia a los dispositivos de salida.

"Es una maniobra poco natural, especialmente en Balaton, donde la curva 1 estaba bastante resbaladiza. Con el asfalto nuevo, ni siquiera era posible, sin bloquear la rueda delantera, conseguir la transferencia suficiente para desbloquear los dispositivos. Así que, creo que es otro accidente relacionado con los dispositivos".

Jorge Martín, Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing tras el accidente del domingo Foto de: MotoGP

El australiano también dijo que el reasfaltado de la curva 1 era muy reciente. "Sí, no sabíamos que la estaban asfaltando, demasiado cerca del gran premio. Obviamente, están haciendo todo lo posible por arreglar la pista, pero desafortunadamente el asfalto tarda en asentarse y no tuvieron suficiente tiempo", señaló.

El reasfaltado no ayudó

En la misma línea se pronunció Pecco Bagnaia, el piloto de Ducati que logró acabar en el podio, gracias seguramente, al accidente de la primera curva.

"Pienso que Martín no ha hecho nada malo, porque he visto la frenada y no ha frenado demasiado tarde. Pero iba muy en el interior, y el nuevo asfalto era un desastre. Y, con más calor, más aún. Cuando ha frenado ha bloqueado y ha hecho efecto dominó. Afortunadamente, yo no había salido bien, y eso me ha ayudado a no caerme con todos ellos", resumió el bicampeón.

También Fabio Quartararo apuntó al estado del asfalto en la primera curva: "He visto la salida, a Martín moviéndose. El agarre era muy malo, pero, en la carrera, el asfalto era como si tuviera aceite", apuntó el de Yamaha.

Jorge Martín trata de ayudar a Marco Bezzecchi tras el accidente del domingo Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

También señaló Luca Marini al asfalto en la primera curva del Balaton Park. "No han hecho un buen trabajo con el asfalto. Hablamos mucho con MotoGP, y hubo un malentendido entre ellos y el circuito, y las cosas no salieron bien", apuntó el de Honda, de los pocos que asiste siempre los viernes a la Comisión de Seguridad.

No hubo 'conducción temeraria'

Leyendo la sanción impuesta por Dirección de Carrera a Martín, se puede leer, en el aparado de motivo: 'contacto y choque', lo que no entra dentro del supuesto de 'conducción temeraria' habitual cuando los comisarios consideran que ha sido una acción irresponsable. Pese a ello, y siendo la primera 'ofensa' de la temporada, se sanciona al piloto con doble vuelta larga, un castigo que se aplica normalmente cuando es la segunda 'ofensa', seguramente por el hecho de haber afectado a otros cuatro pilotos.

"He visto claramente que Martín ha tenido un bloqueo de tren delantero que le ha descolocado y perdido el control de la frenada con las consecuencias que todos hemos visto (…) tengo que decir que a mí no me ha parecido ninguna locura ni ninguna maniobra alocada, sino un simple error que, en este caso a tenido muchas consecuencias", explicaba en su cuenta de X el expiloto y manager deportivo Ricard Jové. "Y digo esto, porque hacer leña del árbol caído es lo fácil para muchos aficionados, pero la mayor decepción me la llevo con las, para mí, desafortunadas declaraciones de Massimo Rivola. (…) Aunque ciertamente la responsabilidad es 100% de Martín, aquí se nota que Rivola no ha corrido en moto y más bien veo una vendetta pública hacia Jorge por lo sucedido en Barcelona, algo que me ha parecido poco caballeroso por hacerlo así", añade.