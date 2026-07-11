Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring

MotoGP
GP de Alemania
Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

MotoGP
GP de Alemania
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV

MotoGP
GP de Alemania
A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV

MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint en Sachsenring, GP de Alemania

MotoGP
MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint en Sachsenring, GP de Alemania

Moto2 en Sachsenring - Ortolá, pole con récord descomunal ante Manu González

Moto2
Moto2 en Sachsenring - Ortolá, pole con récord descomunal ante Manu González

WSBK en Donington Park - Resultados y resumen - Pole para Bulega, que sigue de récord

WSBK
WSBK en Donington Park - Resultados y resumen - Pole para Bulega, que sigue de récord

Webber responde a los rumores sobre Piastri, McLaren y Verstappen

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Webber responde a los rumores sobre Piastri, McLaren y Verstappen

No habrá un motor atmosférico único en la F1: el V8 podría tener solo el KERS igual

Fórmula 1
No habrá un motor atmosférico único en la F1: el V8 podría tener solo el KERS igual
Resultados
MotoGP GP de Alemania

Parrilla de salida de MotoGP en Sachsenring (Alemania): filas y posiciones

Así es la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Alemania 2026 de MotoGP en Sachsenring, con todas las filas y posiciones.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing y Alex Márquez, Gresini

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing y Alex Márquez, Gresini

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La clasificación del Gran Premio de Alemania 2026 de MotoGP se disputó a primera hora de la mañana en el circuito de Sachsenring, con Marc Márquez siendo el más rápido por delante de su hermano Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio. Mira cómo ha quedado la parrilla de salida para las dos carreras de este fin de semana en territorio alemán.

Germany Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Sachsenting (GP de Alemania): filas y posiciones

 

1. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

2. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

3. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

4. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

5. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

 

6. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

7. Italy Franco Morbidelli *

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

8. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

9. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

10. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

11. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

 

12. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

13. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

14. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

15. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

16. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

17. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

 

18. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

19. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

20.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

 

*Franco Morbidelli tiene tres posiciones de sanción por entorpecer la vuelta de Pedro Acosta durante la Práctica

** Marco Bezzecchi será baja este fin de semana tras una caída en la Q2 de la clasificación que le ha provocado la rotura de la clavícula

Crónica y resultados de la clasificación:

Germany Parrilla de salida de MotoGP en Sachsenring con los tiempos de la Q2

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 10

1'19.041

   166.015  
2 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 9

+0.061

1'19.102

 0.061 165.887  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 9

+0.147

1'19.188

 0.086 165.706  
4 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 10

+0.151

1'19.192

 0.004 165.698  
5 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 9

+0.307

1'19.348

 0.156 165.372  
6 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.342

1'19.383

 0.035 165.299  
7 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 9

+0.491

1'19.532

 0.149 164.990  
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 2

+0.572

1'19.613

 0.081 164.822  
9 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 9

+0.687

1'19.728

 0.115 164.584  
10 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.699

1'19.740

 0.012 164.559  
11 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 5

+0.712

1'19.753

 0.013 164.532  
12 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+0.740

1'19.781

 0.028 164.475  
Ver resultados

Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de Alemania 2026

Tras una emocionante clasificación en Sachsenring, fue Marc Márquez quien marcó el mejor tiempo con un registro de 1:19.041, por lo que tanto el sábado en la carrera al sprint como este domingo en la carrera larga saldrá desde la pole position a los mandos de su Ducati, por delante de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, que completan la primera fila de la parrilla en Alemania.

En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en Sachsenring 

Era una de los favoritos para lograr la pole position en "su circuito" y Marc Márquez no falló. Por lo tanto, el piloto español de Ducati empezará las dos carreras de Alemania desde la primera fila en la primera posición de la parrilla de salida de Sachsenring.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Márquez sigue siendo el rey del Ring con su novena pole; otro palo para Bezzecchi
Siguiente artículo MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint en Sachsenring, GP de Alemania

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

Webber responde a los rumores sobre Piastri, McLaren y Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Webber responde a los rumores sobre Piastri, McLaren y Verstappen

Ferrari contradice a Hamilton y no se arrepiente de su última parada en boxes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Ferrari contradice a Hamilton y no se arrepiente de su última parada en boxes
Más de
Marc Márquez

A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV

MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint en Sachsenring, GP de Alemania

MotoGP
MotoGP
MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint en Sachsenring, GP de Alemania

Márquez: "Me apetecía arriesgar y tenía ganas de tener el récord en este circuito"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Márquez: "Me apetecía arriesgar y tenía ganas de tener el récord en este circuito"
Más de
KTM

A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP en Sachsenring

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP en Sachsenring

Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Alemania en Sachsenring, con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Alemania en Sachsenring, con Live Timing

KTM renueva su unión con Red Bull y seguirá llevando su logo y decoración en MotoGP 2027

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
KTM renueva su unión con Red Bull y seguirá llevando su logo y decoración en MotoGP 2027

Últimas noticias

Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring

MotoGP
GP de Alemania
Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

MotoGP
GP de Alemania
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV

MotoGP
GP de Alemania
A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV

MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint en Sachsenring, GP de Alemania

MotoGP
MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint en Sachsenring, GP de Alemania