Parrilla de salida de MotoGP en Sachsenring (Alemania): filas y posiciones
Así es la parrilla de salida para la sprint y la carrera larga del GP de Alemania 2026 de MotoGP en Sachsenring, con todas las filas y posiciones.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing y Alex Márquez, Gresini
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
La clasificación del Gran Premio de Alemania 2026 de MotoGP se disputó a primera hora de la mañana en el circuito de Sachsenring, con Marc Márquez siendo el más rápido por delante de su hermano Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio. Mira cómo ha quedado la parrilla de salida para las dos carreras de este fin de semana en territorio alemán.
Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Sachsenting (GP de Alemania): filas y posiciones
|
1. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
2. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
3. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
4. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
5. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
|
6. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
7. Franco Morbidelli *
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
8. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
9. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
10. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
11. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
12. Joan Mir
Honda HRC Castrol
|
13. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
14. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
15. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
16. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
17. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
18. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
19. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
|
20. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
|
*Franco Morbidelli tiene tres posiciones de sanción por entorpecer la vuelta de Pedro Acosta durante la Práctica
** Marco Bezzecchi será baja este fin de semana tras una caída en la Q2 de la clasificación que le ha provocado la rotura de la clavícula
Parrilla de salida de MotoGP en Sachsenring con los tiempos de la Q2
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|10
|
1'19.041
|166.015
|2
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|9
|
+0.061
1'19.102
|0.061
|165.887
|3
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|9
|
+0.147
1'19.188
|0.086
|165.706
|4
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|10
|
+0.151
1'19.192
|0.004
|165.698
|5
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|9
|
+0.307
1'19.348
|0.156
|165.372
|6
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|7
|
+0.342
1'19.383
|0.035
|165.299
|7
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|9
|
+0.491
1'19.532
|0.149
|164.990
|8
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|2
|
+0.572
1'19.613
|0.081
|164.822
|9
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|9
|
+0.687
1'19.728
|0.115
|164.584
|10
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|8
|
+0.699
1'19.740
|0.012
|164.559
|11
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|5
|
+0.712
1'19.753
|0.013
|164.532
|12
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|7
|
+0.740
1'19.781
|0.028
|164.475
|Ver resultados
Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de Alemania 2026
Tras una emocionante clasificación en Sachsenring, fue Marc Márquez quien marcó el mejor tiempo con un registro de 1:19.041, por lo que tanto el sábado en la carrera al sprint como este domingo en la carrera larga saldrá desde la pole position a los mandos de su Ducati, por delante de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, que completan la primera fila de la parrilla en Alemania.
En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en Sachsenring
Era una de los favoritos para lograr la pole position en "su circuito" y Marc Márquez no falló. Por lo tanto, el piloto español de Ducati empezará las dos carreras de Alemania desde la primera fila en la primera posición de la parrilla de salida de Sachsenring.
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