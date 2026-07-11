Parrilla de salida de MotoGP en Sachsenring (Alemania): filas y posiciones

La clasificación del Gran Premio de Alemania 2026 de MotoGP se disputó a primera hora de la mañana en el circuito de Sachsenring, con Marc Márquez siendo el más rápido por delante de su hermano Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio. Mira cómo ha quedado la parrilla de salida para las dos carreras de este fin de semana en territorio alemán.

Parrilla de salida de MotoGP 2026 en Sachsenting (GP de Alemania): filas y posiciones

1. Marc Márquez

Ducati Lenovo Team 2. Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP 3. Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 4. Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team 5. Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team 6. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 7. Franco Morbidelli *

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 8. Jorge Martín

Aprilia Racing 9. Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing 10. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 11. Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP 12. Joan Mir

Honda HRC Castrol 13. Luca Marini

Honda HRC Castrol 14. Diogo Moreira

Pro Honda LCR 15. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 16. Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3 17. Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP 18. Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP 19. Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3 20. Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

*Franco Morbidelli tiene tres posiciones de sanción por entorpecer la vuelta de Pedro Acosta durante la Práctica

** Marco Bezzecchi será baja este fin de semana tras una caída en la Q2 de la clasificación que le ha provocado la rotura de la clavícula

Crónica y resultados de la clasificación: MotoGP Márquez, pole y récord en Alemania

Parrilla de salida de MotoGP en Sachsenring con los tiempos de la Q2

Quién sale desde la pole de MotoGP en el GP de Alemania 2026

Tras una emocionante clasificación en Sachsenring, fue Marc Márquez quien marcó el mejor tiempo con un registro de 1:19.041, por lo que tanto el sábado en la carrera al sprint como este domingo en la carrera larga saldrá desde la pole position a los mandos de su Ducati, por delante de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, que completan la primera fila de la parrilla en Alemania.

En qué posición sale Marc Márquez en las carreras de MotoGP 2026 en Sachsenring

Era una de los favoritos para lograr la pole position en "su circuito" y Marc Márquez no falló. Por lo tanto, el piloto español de Ducati empezará las dos carreras de Alemania desde la primera fila en la primera posición de la parrilla de salida de Sachsenring.