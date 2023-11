Bezzecchi: "Tuve las pelotas de ir a decirle a Márquez lo que pienso de él"

Finalizado el test de Valencia este martes, Marco Bezzecchi tuvo que afrontar algunas preguntas en torno a su enfrentamiento con Marc Márquez el pasado domingo. Por una cuestión de timing, el italiano habló antes que el español tras la conclusión de la carrera, y hasta este martes no volvió a mostrarse ante los medios para valorar la frase del que, a partir de ya, es su nuevo 'compañero' de marca.

Cronológicamente, en la primera vuelta del Gran Premio de Valencia, Marc y Marco se tocaron en pista y el italiano salió volando por los aires en una acción que los comisarios catalogaron de lance de carrera.

Cuatro vueltas después, Márquez fue embestido por Jorge Martín, acabando la carrera para ambos. El catalán sufrió un fuerte golpe y fue trasladado a la clínica del circuito, donde se determinó que no sufrió lesión al alguna, por lo que volvió a su camión en la parte trasera del box. Una vez allí, por la televisión se pudo ver como Bezzecchi entraba en ese vehículo.

Terminada la carrera, el italiano se despachó a gusto, asegurando que Marc es "el piloto más sucio de MotoGP", dando a entender que los comisarios le protegen. "Intenté hablar con los comisarios, luego intenté hablar con Carlos Ezpeleta (director deportivo de MotoGP) y nadie me quiso escuchar, así que me fui al camión de Marc y me dijo que no me vio, pero eso es imposible".

Esa misma tarde, Márquez atendió a los medios, ya entrada la noche, y dijo: "No voy a perder el tiempo con ese piloto", demostrando que estaba enfadado con la actitud de Bezzecche. Y añadió: "Cuando madure, se arrepentirá de lo que me dijo en el camión", una frase que ha dado alas a la imaginación de los 'habituales' para asegurar que el italiano dijo cosas atroces al español.

Bezzecchi quita hierro a sus palabras

"No quiero hablar de ello", soltó este martes en Valencia, al final del test, cuando le preguntaron por el tema.

"Y no quiero hablar porque nos dijimos cosas privadas. Pero leí que yo había dicho cosas muy malas, cosas que yo no diría nunca, no lo hice", quiso aclarar.

"Por supuesto que le dije lo que pensaba, todos conocéis mi forma de ser. Le dije lo que pensaba y lo que creía que era correcto decir en ese momento. Él hizo lo mismo conmigo. Pero leí cosas muy feas que no le diría ni a mi peor enemigo", insistió.

Pasadas las horas y el calentón, Bezzecchi se ha dado cuenta de que ir al camión de Marc fue un error, ya que quedó completamente expuesto a lo que ahora los medios quieran inventarse.

"Yo no soy una persona así, pero sí que soy alguien que tuvo las pelotas de ir y decirle lo que pensaba. Es lo que hice porque es lo que hago con todo el mundo, digo lo que pienso, me importan un pimiento los comentarios, pero leer esas cosas desagradables para mí fue un mal trago, que no necesitaba, porque no es la verdad".

Bezzecchi, joven, italiano y miembro de la VR46 Riders Academy está, lógicamente, influenciado por la guerra que mantienen Valentino Rossi y Uccio Salucci, sus jefes y amigos, y Márquez desde 2015, y defiende que las personas deben dejar las faltas apariencias y decir lo que piensan.

"Sinceramente hago esto, para mi la falsa bondad es una mierda. En mi opinión no está bien, hay que decir las cosas como son. Todos somos rivales, es obvio que siempre habrá rivalidad, no todo el mundo puede ser amable contigo, no puedes llevarte bien con todo el mundo, pero que te vean fingiendo que te llevas bien es aún peor".

Durante el test del martes, Bezzecchi se encontró con Márquez en pista y le siguió durante unas vueltas, incluso cuando entró a la calle de garajes, pese a que el español iba muy lento.

"Le he seguido porque había bajado el ritmo y no se movía. Pero le he visto un par de veces y ya rodaba muy bien", explicó sobre el encuentro. "Todos sabemos que Marc es rápido, esperábamos que fuera así. No me ha sorprendido, creo que a nadie le ha sorprendido. La moto es competitiva y él es campeón del mundo", valoró el debut del chico de Cervera.