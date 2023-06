Bezzecchi: "Nunca estuve tan cerca de Bagnaia como para intentar adelantarle"

El piloto del Mooney VR46 llegaba al Gran Premio de Italia segundo de la general a un punto de Pecco Bagnaia, pero la victoria del jefe de filas de Ducati ha llevado la diferencia hasta los cuatro puntos, pese a que Marco Bezzecchi logró un brillante segundo puesto. Para el joven piloto de la cuadrilla de Valentino Rossi, además de sumar ya dos medallas de plata en las sprint, añade dos victorias absolutas, en Termas y Le Mans, que le mantienen muy vido en la lucha por el campeonato.

"El día ha sido positivo, aunque por la mañana estaba un poco fastidiado porque pensaba que sacaría algo más de la clasificación Q2", confesó Bezzecchi, que sin embargo se redimió en la carrera. "Pero no pude hacer una vuelta mejor que esa, así que el séptimo puesto fue lo mejor que pude conseguir en parrilla. Pero tenía confianza porque el ritmo era bueno y la clave estaría en la salida. Afortunadamente hice una buena salida y cerré el hueco con los demás, y cuando llegó la lluvia pude ganar algunas posiciones y acercarme a Pecco Bagnaia. No lo suficiente, pero aun así ha sido una buena carrera", resumió.

La irrupción de la lluvia pilló por sorpresa a Bagnaia, que iba liderando entonces con la clara intención de escaparse, pero se vio adelantado por Jorge Martín y ralentizado.

"Empezó a llover prácticamente enseguida, al principio pensé que eran mosquitos porque no llevaba nada en la visera y sólo lo veía en la cúpula. Luego aumentó y vi que los demás ralentizaban un poco. Creo que ha sido más fácil para mí que para Pecco, porque tenía la referencia, podía ver mejor la situación y entender mejor lo que tenía que hacer. Al principio hemos ido más lentos porque la carrera se ha agrupado un poco, pero luego al final hemos ido muy fuertes porque hemos gestionado los neumáticos sin querer", argumentaba.

"Mañana será un poco diferente, estaría bien hacer buenas carreras así... y también porque si estoy con Pecco significa que estoy delante. En general ha sido un poco mejor que yo en todas partes, a mitad del sprint he podido ganar algunos metros arriesgando un poco más que él, pero él seguía siendo más fuerte y me ha sacado otro poco de margen. En la última vuelta no pensé en intentar el ataque sobre Pecco, porque no estaba cerca. Quería intentarlo antes, pero nunca pude atacar porque Pecco salía un poco más fuerte que yo y sobre todo salía de la última curva mucho mejor que yo, así que siempre llegaba un poco más lejos a la curva 1 y no podía intentar un ataque desde tan lejos porque habría sido demasiado peligroso".

Aunque ha ganado dos carreras este año, Bezzecchi entiende que Bagnaia está un paso por delante.

"Pecco interpreta muy bien el estilo de esta moto... ya sea la mía, con la que daba miedo el año pasado, o la actual. Hay que intentar acercarse a su manera, pero no es fácil porque cada uno tiene su estilo. Él lo conoce muy bien... tienes que trabajar e intentar acercarte cada vez más a él hasta que puedas intentar ganarle. Mañana intentará ganar aunque, en general, él es más fuerte. Intentaré hacerlo lo mejor posible, si es igual que hoy está bien, un poco peor está bien y un poco mejor seria perfecto", zanjó el de Rimini.

