Márquez: "Si en la carrera corta he sufrido, el domingo en la larga aún más"

El de Honda salía segundo en parrilla y tras los precedentes de este mismo año parecía que iba a dar espectáculo en la carrera sprint de Mugello. Sin embargo, el largo y rápido trazado toscano no le dio opción y con el paso de las once vueltas a las que estaba programada la carrera, la Honda de Marc Márquez se fue empequeñeciendo hasta la séptima plaza.

Por la mañana, en la clasificación Q2, Márquez había logrado arrancar un segundo puesto siguiendo a Pecco Bagnaia, el poleman, que se lo encontró cuando el de Honda salía de boxes y le recriminó, con aspavientos injustificados y muy poco elegantes, que Marc no se apartara aún más de lo que lo hizo. El catalán habló con el actual campeón tras la sesión para aclarar las cosas.

"En las teles cuando acaba la Q2, se habla en caliente y ya me habían dicho que Pecco se había quejado, y la gente hablando se entiende, así que le he dicho que esta vez no tenía razón, hay veces que sí tiene razón, porque voy detrás suyo, soy un pesado y la tiene. Pero esta vez no. No le estaba buscando, ha sido pura casualidad y él me ha dado la oportunidad de seguirle. Simplemente le he comentado esto y me ha dicho que yo le había visto llegar, estaba a cien metros, no le he molestado para nada en la pista, pero tampoco he querido perder mucho tiempo dando explicaciones. Al final ha cedido y ha dicho que sí, si lo ha visto por la tele lo tendrá claro. Además, si eres el más rápido y tienes la mejor moto, al final ganas, no tengo mucha batalla contra él", explicó Marc.

Ataques a los Márquez

Existe la sensación de que es muy fácil este año meterse con Alex, también los aspavientos de Pecco, parece que se está convirtiendo en una moda meterse con los Márquez.

"Mi madre siempre me ha dicho una cosa: el mayor ataque es la indiferencia, pasar, no hacer caso, hacer la tuya. Que quieren levantara manos, que se van calentando entre ellos, porque hay amigos, hay grupitos en el paddock, como en todos sitios, está bien. Que se enfaden conmigo lo puedo entender, pero que lo hagan con mi hermano no lo puedo entender. Alex hace las vueltas solo, lleva una Ducati, trabaja sin molestar, está yendo rápido. Muchos pilotos buscan rueda, ayer Bezzecchi siguió a Bagnaia y no pasó nada. Hoy la he hecho yo detrás de Pecco, pero otros pilotos también. Pero así es el MotoGP modernos, al final tienes que trabajar en el box y no mirar ese aspecto, básicamente porque no estoy listo para luchar en pista con todos ellos", valoró.

Un Alex Márquez qué, por cierto, acabo en el suelo tras un toque con Brad Binder, precisamente el piloto al que tocó el de Gresini en Le Mans y por esa maniobra penalizará tres posiciones en parrilla este domingo, mientras que el de KTM sufrió una vuelta larga en la Sprint. Una sanción que no tuvo Jack Miller, que también golpeó a Marc, acciones que el de Honda vio diferentes.

"La acción de Binder sí es sancionable porque acaba otro piloto en el suelo (Alex Márquez) y sabes perfectamente en la curva 1 que si no miras lo vas a tocar, ahí lo puedes evitar como piloto. La de Miller conmigo ha sido lance, llovía un poco, ha frenado y la moto se le ha cruzado, cuando llueve con esta aerodinámica no frenas, por suerte le he visto de reojo y he levantado, pero para mi no es sancionable, y soy el perjudicado. Creo que no lo haces queriendo, ha ido dentro del límite".

Tras descartar en Le Mans el chasis de Honda y quedarse con el nuevo de Kalex, Márquez volvió este sábado a trabajar con los dos.

"Hoy he trabajado con los chasis otra vez, pero la bandera roja de la mañana no me ha dejado probar bien el viejo y he vuelto al nuevo (Kalex), seguiré con este mañana. Pero en el futuro volveré a probar el chasis de principio de temporada porque creo que tiene cosas positivas y hay que valorarlo bien".

Por último, Marc comparó la carrera corta, en la que ha sufrido, con al larga, en la que no espera mejorar al ser al doble de distancia.

"Si en la carrera corta he sufrido, en la larga sufriré más", resumió.

"En la recta el motor no empuja lo suficiente, y en la carrera larga, con más vueltas, más voy a sufrir. Más vueltas, más se sufre. Sobre todo porque estoy pilotando mucho tirando de físico, si la sprint se me ha hecho larga, la del domingo, más. No estoy pilotando cómodo, no se equilibra por tener más vueltas. Al principio de la carrera parecía que los podía seguir pero cuando el neumático empieza a bajar lo que gano frenando y en paso de curva al principio, lo pierdo después", zanjó el #93.

