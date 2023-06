Espargaró: "La Aprilia me gusta, me parece competitiva, pero soy incapaz de ir más rápido"

Tras sufrir una caída el jueves entrenando con su bicicleta en el circuito, mientras manipulaba su teléfono móvil, Aleix Espargaró sufrió extraordinariamente por una lesión en el talón derecho el viernes, una dolencia que los médicos del campeonato pudieron controlar antes de la carrera sprint, en la que solo pudo ser octavo, lejos de lo que esperaba el español en el gran premio de casa de Aprilia.

Lo importante, sin embargo, es que tras tanto dolor los médicos pudieron atajarlo antes de la carrera de este sábado.

"Ha sido mucho menos doloroso de lo que me esperaba", dijo. "Probamos con los médicos distintas cosas. Ayer no me pude infiltrar demasiado porque tenía muchísima sangre en el talón y cada vez que me pinchaban, la propia aguja escupía sangre, me sacaron mucha. Este sábado por la mañana no encontré ninguna mejora, pero para la carrera sprint probamos algo diferente, con medicamentos intravenosos y la verdad es que no he notado dolor durante la carrera. Es curioso como una lesión que no parecía nada grave me ha jodido tantísimo. Lo he dicho muchas veces pero lo digo de corazón, tenemos muchísima suerte de tener el equipo médico que tenemos en MotoGP, es un lujo", explicó Aleix.

Al final del día, Aleix acabó octavo en la meta, a seis segundos del ganador, Pecco Bagnaia, y a más de dos del séptimo clasificado, Marc Márquez.

"Me esperaba más, pensaba que iba a ser mucho más competitivo, el pasado año lo fuimos aquí, el 1.45.3 de la Q2 es un tiempo muy rápido, el que más de las Aprilia, y solo me ha valido para ser octavo. En carrera lo he dado todo, les he sacado mucho tiempo al resto de Aprilia y solo me ha servido para acabar octavo en la sprint. Me esperaba mucho más de mi moto aquí en Mugello".

"Yo sigo con el mismo discurso, a mi esta moto me gusta, me parece competitiva, pero no soy capaz de demostrar, ya no a nivel de resultados, sino a mi mismo que puedo luchar por las victorias. No puedo ir más rápido. Pero las demás Aprilia tampoco, hay que entender el por qué", dijo. "Hemos mejorado mucho pero los demás parece que lo han hecho más, se está volando", zanjó el de Granollers.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images