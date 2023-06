Bagnaia: "Sabía que Bezzecchi iba a estar muy cerca"

Pecco Bagnaia cuadró un sábado fantástico en el Gran Premio de Italia de MotoGP, su primera carrera de casa de la temporada 2023. A pesar del incidente con Marc Márquez que le descentró algo en la clasificación, el vigente campeón del mundo consiguió llevarse la pole por delante del #93. Y más tarde, en la carrera al sprint, logró llevarse la victoria sobre su principal rival por el título, Marco Bezzecchi.

El italiano cuadró una buena salida con su Ducati y mantuvo la primera posición en los compases iniciales, aunque posteriormente, cuando llegó la lluvia, perdió el puesto en favor de un Jorge Martín que arriesgó más. Sin embargo, Bagnaia supo reponerse, retomar la cabeza y superar tras una bonita batalla a su compatriota del Mooney VR46.

Y es que Bezzecchi lo dio todo para pegarse a Bagnaia, pero el #1 supo mantenerle a raya para volver a ganar en una sprint, y aumentar su ventaja en la general hasta los 4 puntos. Tras la carrera, Bagnaia se mostró contento con su carrera, sobre la que sabía que tendría a Marco como rival, y a pesar de que la lluvia lo complicó todo.

"La verdad es que tenía un poco de miedo al final, porque estaba lloviendo bastante en los sectores 2 y 3", dijo en DAZN al término de la carrera. "Pero sabía que íbamos bien de ritmo. He sido competitivo, también lo ha sido Marco. He tratado que no tuviera oportunidades de adelantarme"

Sobre si hubiera podido escaparse sin la llegada del agua, Bagnaia comentó: "No sé, porque al principio he tenido miedo de que hubiera un flag to flag y no era lo ideal. Pero estoy muy contento, porque he visto que las condiciones han ido a mejor y hemos empezado a hacer el ritmo que habíamos hecho por la mañana en el FP3, y me he encontrado muy bien. Sabía que Marco iba a estar muy cerca, porque ha sido rápido todo el fin de semana. Y solo he intentado no dejarle la posibilidad de estar cerca, porque sé perfectamente el potencial que tiene en la lucha, y no quería entrar [en ello]".

"El ritmo ha sido muy muy rápido, de verdad. Hacer un 1:46.1 para ser una sprint... Me he centrado mucho en el cuarto sector, porque sé que la última curva me sale muy bien. He intentado hacer siempre la entrada perfecta, para no dejarle rebufo y estar delante", continuó.

Preguntado por Dani Pedrosa sobre dónde marca la diferencia sobre sus compañeros de marca, el de Ducati lo tenía claro: "Pienso que mi estilo se adapta bien a este circuito, porque se frena muy fuerte, pero también se puede llevar mucho paso por curva. Y aquí me sale bien, porque conoces muy bien Mugello y sabes perfectamente cómo es. Y cuando me encuentro muy bien con la parte delantero puedo sacar mucho, entrar muy fuerte en las curvas y no gastar la goma trasera. E ir con más cuidado, con más margen".

"El domingo seguramente haya más pilotos que tengan la posibilidad, como siempre. Escaparse aquí es complicado, con el rebufo, la referencia, es más fácil sacar los tiempos. Pero vamos a intentar estar delante y hacer nuestro ritmo. Cambiarán las gomas seguramente", dijo para finalizar, pensando en el domingo.