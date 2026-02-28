Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"

El primer y sorprendente golpe de efecto de la temporada lo protagonizó Marco Bezzecchi, el más rápido en el test de hace una semana celebrado en Buriram; el más rápido el viernes en el inicio del Gran Premio de Tailandia; el más rápido en los ensayos del sábado por la mañana; y el más rápido en la lucha de la Q2, logrando la primera pole position de la temporada. Solo tenía que salir y ganar la Sprint para completar un fin de semana, hasta ahora, perfecto.

Pero el italiano también fue el más rápido en irse al suelo en carrera este año, cuando se había completado solo una vuelta, el de Aprila perdió el control de su moto. Antes ya había protagonizaos un par de toma y daca con Marc Márquez, con el que parecía que iba a jugarse la victoria. Al final, Bezzecchi sumó el primer cero de la temporada.

"Fue un error mío. Entré un poco más de la cuenta, pisé un poco la línea y se me cerró de delante", explicó el italiano tras la carrera, después de recuperar el pulso y la calma.

"Abrí el gas para intentar levantar la moto y terminó de caerse. No esperaba esa caída, pero sí que Marc estuviera allí delante, porque es duro", admitió.

Bezzecchi salía en pole, peor en la primera curva Marc le adelantó con la intención de cortar el ritmo del italiano, como única opción de tener posibilidades de ganarle.

"Yo quería estar delante para no degradar la goma delantera. El error no viene por la batalla con Márquez. Intenté abrir hueco, pero eso es normal en la sprint", valoró.

La de la Sprint no solo fue la primera caída en carrera del año, también fue la tercera del día para el italiano. "Las tres caídas de hoy no tienen ninguna relación entre ellas. Me las han explicado y las he entendido", dijo.

Hasta la carrera, parecía que el dominio de Bezzecchi era aplastante.

"Parece que ayer pilotaba rápido, con una mano, pero estaba apretando como un loco. Seguramente hoy no fui la mejor versión de mí que puedo ser", avisó el chico de Rimini con vistas a la carrera de este domingo, en la que saldrá desde la pole de nuevo.