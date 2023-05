Sin entrar en casos concretos, la mayoría de pilotos de la parrilla de la clase reina ha criticado, en algún momento de los últimos años, alguna decisión tomada por el Panel de Comisarios tras una acción concreta ocurrida en pista.

El curso pasado, la contundencia de las declaraciones fue en aumento, y la cosa todavía ha subido más de nivel en esta temporada. La queja más generalizada es la inconsistencia en el criterio sancionador que se aplica a maniobras o incidentes similares, una reclamación que motivó la primera reunión conjunta entre los pilotos de MotoGP y los comisarios, con Freddie Spencer al frente. Mientras alguno de los asistentes valoró el encuentro como positivo, por haber tenido la posibilidad de entablar un diálogo bidireccional, otros lo catalogaron de inocuo, casi inútil.

Pecco Bagnaia fue uno de los más entusiastas con la iniciativa tomada, y en una charla mantenida al respecto con Motorsport.com fue incluso un poco más allá. Para el actual campeón del mundo, el momento actual es delicado porque el foco tiende a concentrarse más en los aspectos polémicos que en los deportivos. Para corregir esta desviación, el corredor de Ducati hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva de los pilotos, a quienes invita a hacer el esfuerzo de no señalar a los comisarios, por más que crean que se equivocan en alguna de sus decisiones.

"Los comisarios han cambiado su actitud y están intentando acercarse a nosotros", comenta Bagnaia, que en Jerez fue penalizado por un toque con Jack Miller, a quien tuvo que devolver la posición. Aquella sanción fue criticada por la gran mayoría de la parrilla, que entendió que el roce entre el italiano y el australiano encajaba como un lance de carrera sin más.

"Yo entiendo por qué me penalizaron en Jerez; aunque, desde mi punto de vista, fuera equivocado. Los comisarios están intentando encontrar un equilibrio, y por eso lo acepto. Ahora no es momento de ir en su contra, sino de unirse a ellos. La situación actual requiere eso, que nos pongamos a su lado y les dejemos hacer su trabajo", añade el turinés, quien, eso sí, no es ajeno a la dificultad que entraña conseguir unanimidad entre un colectivo tan individualista por naturaleza como el de los pilotos.

"Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo los veinte, porque todos miramos por nuestros intereses individuales. Puedes coincidir con cuatro o cinco, pero pensar en ir más allá es complicado", relata Bagnaia, quien, eso sí, aplaude alguna de las iniciativas surgidas de aquel encuentro en Le Mans.

"Una cosa que sí me gustó mucho fue que, después del incidente entre Maverick Viñales y yo, los dos fuimos llamados a Dirección de Carrera. Así pudimos hablar, ver el video juntos, y reflexionar. Eso es un paso adelante", concluye el actual líder de la tabla de puntos.