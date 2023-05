Yamaha, sobre los comisarios: "Nadie quiere sanciones infantiles"

Muchos protagonistas del Mundial de MotoGP han expresado su descontento con las sanciones impuestas por el Panel de Comisarios desde el inicio de la temporada 2023, diciendo que el organismo ha sido incoherente en sus castigos. En un intento de remediar la situación, se celebró una reunión en el pasado GP de Francia entre Freddie Spencer, máximo responsable de los comisarios, y los pilotos, pero la reacción fue dispar y las dos carreras del fin de semana en Le Mans claramente no mejoraron la situación.

Después de la carrera al sprint, Aleix Espargaró se quejó de que un contacto con Alex Márquez había quedado impune tras un toque, y Luca Marini no pudo entender por qué Brad Binder no había sido penalizado por una maniobra agresiva. En la carrera larga del domingo, Márquez tuvo un incidente con Binder en la primera vuelta, lo que le valió una penalización para Mugello y un cabreo considerable.

Dos semanas antes, en el GP de España, fue Yamaha la que se vio afectada por las sanciones, con Franco Morbidelli y Fabio Quartararo como responsables de dos incidentes durante el fin de semana. El director del equipo, Massimo Meregalli, expresó su descontento, pero Lin Jarvis, el máximo responsable de los de Iwata, guardó silencio. Sin embargo, el británico pide ahora una revisión completa del proceso de toma de decisiones, ya que cree que se ha roto la confianza entre los pilotos y los comisarios.

"Sin duda hay que hacer un análisis a fondo de cómo trabajan los comisarios, porque creo que las críticas que están surgiendo son unánimes, desde todos los lados", dijo Jarvis en una entrevista a 'Speedweek'. "El factor fundamental es que la confianza de los pilotos en este sistema ha desaparecido".

"En estas circunstancias, los responsables deben responder. Tienen que restaurar la confianza en el papel de los comisarios, algo que no es una tarea fácil. Nadie negará que ser comisario en este campeonato, con velocidades muy altas y muchos adelantamientos, es una tarea difícil. Pero tiene que haber una forma mejor de impartir justicia", dijo.

El accidente de Fabio Quartararo en Jerez Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"En estos momentos no hay una coherencia identificable a la hora de juzgar. No todas las situaciones ni todos los pilotos reciben un trato justo. [Tener] un equilibrio sería muy importante, pero de momento no lo hay. Algunos incidentes se castigan, otros no, aunque tengan un valor justo. A veces se imponen sanciones por infracciones muy pequeñas".

Jarvis se esfuerza por comprender la gradación de las sanciones: "La gente dice que los pilotos han pedido sanciones estrictas y claras, y yo diría que es un hecho, ¡pero aun así han de ser las correctas! Si alguien se comporta mal, la infracción debe aplicarse en consecuencia. Pero nadie quiere sanciones infantiles por maniobras normales, como un adelantamiento. Estas sanciones ridículas pueden destrozar la carrera de un piloto, o todo el fin de semana".

Según Lin Jarvis, los comisarios están asumiendo un papel demasiado importante en el campeonato: "[Los comisarios] actúan sobre cualquier cosa para demostrar a todo el mundo que hacen su trabajo. ¿Pero a quién quieren demostrárselo? ¿Quién les ha pedido que demuestren todo el tiempo que están preparados para sancionar?", valoró para finalizar.