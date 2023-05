El deseo del VR46: retener a Bezzecchi y con una Ducati oficial

Un lugar en el que están más que contentos en la parrilla del Mundial de MotoGP es en el Mooney VR46. El equipo de Valentino Rossi se está consolidando en esta temporada 2023, su segunda campaña en la categoría reina del motociclismo. Y no solo por la suerte de contar con motos y demás material de Ducati, la fábrica que está dominando el campeonato con mano de hierro en los últimos tiempos, sino también por el nivel de sus pilotos.

Y es que, si bien Luca Marini está rindiendo bien tras los cinco primeros grandes premios, la gran eclosión ha estado en el otro lado del garaje, con Marco Bezzecchi. El italiano ha deslumbrado en este arranque, llegando al parón primaveral con dos victorias en carreras largas, en Termas de Río Hondo y en la última disputada en el Circuito Bugatti de Le Mans.

Ello, sumado a los dos podios que tiene en las carreras al sprint (tercero en Portugal y segundo en Argentina) le han dejado antes del Gran Premio de Italia con 93 puntos, tan solo a uno del líder y vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia.

Esta situación tan ventajosa ha hecho que comiencen las predicciones alrededor del futuro de Bezzecchi, puesto que desde Borgo Panigale no esconden que puede ser uno de sus grandes activos en los próximos años.

Sobre este futuro ha hablado Uccio Salucci, Team Principal del VR46 y mítico amigo de Valentino Rossi. El italiano ha comentado en una entrevista en 'GPOne' que le gustaría seguir contando en 2024 con Bezzecchi, y con material de fábrica y no como satélite, algo que ya ha discutido con los máximos responsables de la marca.

Así lo confirmó al ser preguntado sobre si tenía miedo de que se lo arrebataran: "He visto muchas dificultades en este deporte, no estoy preocupado. Esperaría que Ducati dejara a Marco un año más en nuestro equipo, me gustaría que nos dieran el apoyo para seguir con él".

Cuando le tantearon sobre si se refería a un tratamiento de piloto de fábrica, Salucci no dudó: "Sí. Nuestro equipo trabaja para que nuestros pilotos vayan a la [moto] oficial, el proyecto nació para eso, no sería correcto ni para nosotros ni para él mantener a Bezzecchi toda su carrera. Pero no trabajamos para otros equipos satélites; si Ducati quisiera ponerle en Pramac, la idea no me haría feliz"

"Llevamos a Marco a MotoGP cuando todo el mundo me decía que estaba loco, ahora que va bien me gustaría tener algún apoyo. Sin embargo, quiero subrayar que yo sólo dirijo el equipo VR46 y otros se ocupan de la Academia, será Bezzecchi quien tenga que hablar con la dirección", añadió.

"Quiero que Marco siga en el equipo en condiciones diferentes a las que tiene ahora. Ahora tiene un sueldo y un paquete técnico en línea con los de un equipo satélite, no es justo que siga así. Ya he hablado con Dall'Igna un par de veces y le he dicho que me gustaría que se quedara en el VR46 con una moto de fábrica y un contrato directo con Ducati. Ahora daré un paso atrás y será el mánager de Bezzecchi, Gianluca Falcioni, quien lleve las negociaciones. Estoy muy tranquilo, no me gustaría perder a Marco, pero seguiremos adelante", continuó

Por otra parte, también hizo balance del equipo: "Tenemos un paquete técnico, gracias a Gigi [Dall'Igna] y a Ducati, que funciona muy bien. Tenemos las motos del año pasado, que están súper probadas, y a nuestros pilotos les gustan mucho. Además Gigi siempre nos aporta algo, incluso en Mugello tendremos un paquete técnico actualizado. Hoy por hoy, estamos demostrando que un equipo satélite, después de 5 carreras, puede mantenerse ahí y luchar por el campeonato".

"Seguro que de aquí a final de año los equipos oficiales mejorarán y nosotros no. Habrá que ver cuánto pueden hacer, me parece que en MotoGP ahora todo está al extremo, así que se pueden hacer desarrollos durante el año pero no mucho. No creo que podamos mejorar medio segundo por vuelta, si acaso una décima o décima y media, eso es lo que tendremos que compensar, ya encontraremos la manera de hacerlo", finalizó.