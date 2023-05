Disparidad entre los pilotos tras la reunión con el jefe del Panel de Comisarios

Las diferencias de criterio a la hora de sancionar en el Mundial de MotoGP, y sobre todo la escalada de castigos en este inicio de temporada, llevó a los pilotos a solicitar un encuentro con el presidente del Panel de Comisarios de la FIM, Freddy Spencer, un cargo que ocupa el cargo desde 2019 no sin cierta polémica en sus decisiones.

El encuentro se enmarcó en la habitual Comisión de Seguridad que los pilotos celebrar todos los viernes de gran premio. La totalidad de los corredores de la clase reina presentes en Le Mans, acudieron a la reunión, que empezó a las seis de la tarde. Entre los que llegaron a la hora estaba el francés Fabio Quartararo, muy critico con las dos sanciones que recibió durante la carrera de Jerez, en la que hubo bandera roja, le castigaron con una vuelta larga en la resalida y, por pisar la línea, tuvo que repetirla. Los últimos en llegar, por sus compromisos varios, fueron Marc Márquez y Takaakin Nakagami. Los pilotos se reunieron durante 20 minutos solos, y pasado ese tiempo llegó Spencer. Veinte minutos más tarde, el primero en salir, fue Quartararo. "No hemos sacado ninguna conclusión, no ha servido para nada", dijo el francés a Motorsport.com mientras se subía a un scooter para abandonar la escena.

Poco a poco fueron saliendo los pilotos. "Ninguna conclusión", apuntó Alex Rins, el segundo en salir a las 18:44. "No hemos aclarado nada", dijo Márquez, dos minutos más tarde. Tampoco se mostró positivo en la conclusión Alex Márquez. Aleix Espargaró y Jorge Martín salieron a las 18:56 y no quisieron hablar. "Lo que se dice en la comisión, se queda en la comisión", soltó el de Aprilia.

La impresión, por tanto, era de que las cosas habían ido mal, que la reunión había sido un desastre, sin embargo Pecco Bagnaia, el campeón del mundo y piloto de Ducati, cambió el signo del relato: "La conclusión es muy positiva", aseguró el italiano.

Detrás de Pecco salió Luca Marini, que apoyó el argumento.

"Ha sido una buena reunión, interesante poder hablar todos y dar nuestro punto de vista. Obviamente no es suficiente con la reunión de hoy, pero si en el futuro puede seguir el contacto entre los pilotos y los comisarios, para tener siempre las cosas más claras, será fantástico. Pero ellos tienen un trabajo muy difícil, se necesita tiempo, no es fácil poner a todos de acuerdo. Pero si seguimos hablando será bueno. La conclusión es positiva, la comunicación y el dialogo siempre es lo mejor", explicó el piloto del Mooney VR46 a Motorsport.com.

Pero si los dos pilotos italianos parecían contentos y señalan el encuentro con Spencer como positivo, Joan Mir volvió a discurso menos esperanzador.

"No hemos sacado nada claro, hay muchas opiniones diferentes y no hemos sacado nada en claro", insistió el de Honda. "Spencer se ha mostrado abierto a escucharnos y crear un camino, pero el problema es que hay bastante opiniones diferentes entre los pilotos, y eso no ayuda. A ver si mejora la consistencia, que es lo más importante. Pero después de esta reunión no sé si en el futuro vamos a encontrar una solución", dando a entender, de alguna manera, que cada uno ha tirado para su lado.