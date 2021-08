Bagnaia: “Estoy contento, esta vez nadie me dice que debo ganar”

El joven corredor italiano comenzó con mucha fuerza la temporada y su primer curso como piloto oficial de Ducati. Sin embargo, la explosividad de las primeras carreras fue perdiendo fuelle a medida que avanzaba el año. Las ganas del corredor y, sobre todo, del entorno y aficionados por verle ganar en MotoGP, llevaron a dar por hecho que Pecco Bagnaia debía ganar en circuitos como Qatar o Mugello, donde las motos rojas han dominado históricamente.

Tras el parón veraniego, Pecco ha vuelto con una mentalidad mejor. Se ha preparado en ese sentido y este sábado, tras acabar segundo en la Q2, aseguró sentirse contento porque “esta vez nadie me dice que tengo que ganar”, dejando entrever una critica a quienes le presionaron.

“En la última parte de la primera mitad de la temporada tuve algunas dificultades, tanto a nivel de Ducati como individuales. He trabajado en la mentalidad y creo que hemos mejorado, tanto el viernes como este sábado respecto al día anterior. En el FP4 hemos podido plasmar ese avance. Este circuito se nos da mejor que Assen y podemos exprimir mejor la aceleración de la moto. Tenemos cuatro Ducati en el top 6 y está claro que el circuito se da bien a la moto”, introdujo el piloto en la rueda de prensa de las poles.

Le preguntaron a Bagnaia por esa preparación mental y cómo la había entrenado.

“No me he ido de vacaciones, me quedé trabajando a partir del tercer día del parón, en el gimnasio con mi entrenador. Comenzamos bien el año, pero durante la temporada tuve dificultades a la hora de afrontar los problemas. En Assen me resultó difícil. He trabajado mucho con la Panigale (moto de calle) y he realizado un gran paso adelante en lo que tiene que ver con mantener la constancia y rapidez con los neumáticos usados. Hemos trabajado mucho en ese sentido en el parón, y cuando trabajas bien, tu mentalidad mejora y estás más concentrado. Esa es la forma en que he entrenado”, desveló.

Un problema añadido pueden ser las condiciones climáticas.

“Mañana veremos las condiciones. Será difícil porque el clima puede tener un papel protagonista, así que hay que esperar los acontecimientos y ver qué pasa”, añadió ante la previsión de fuertes lluvias.

Sobre la posibilidad de trasladar la carrera al lunes si llueve mucho, Pecco señaló una dificultad añadida.

“Dependerá de cuánta lluvia cae. Si es como el viernes, aquí no hay problema, pero si es como en Assen en 2016 será un problema, porque además la goma de los F1 que hay en el asfalto hará deslizar mucho las motos”, avisó.

Que Austria sea un circuito eminentemente Ducati, apunta a los corredores de la marca italiana, que han copado cuatro de las seis primeras posiciones de la parrilla.

“Este fin de semana nadie me ha dicho que tenga que ganar, a diferencia de lo que pasó en Qatar o Mugello, donde todo el mundo me decía que tenía que ganar la carrera, así que estoy contento en ese sentido”, dijo.

“Creo que este año la diferencia entre las fábricas es menor que en los años anteriores. Ducati era mucho más rápida que sus rivales antes en este circuito, pero vemos este fin de semana que hay otras motos en las primeras plazas. Este año todos estamos muy igualados. Creo que tenemos una ventaja en las rectas, pero el resto son más rápidos a la hora de girar la moto”, argumentó.

“Pienso que tengo posibilidades de conseguir mi primera victoria, pero no creo que sea tan fácil como pensáis”.

Uno de los puntos donde más sufre el italiano en el Red Bull Ring es el tercer sector del circuito.

“El sector 3 es una parte en la que en Moto2 iba muy rápido, pero con la MotoGP tengo dificultades. Solo viendo los datos de Jorge Martín parece que la moto sea ultrarrápida, pero yo tengo dificultades para hacerlo rápido. Esta mañana seguí a Marc Márquez para ver si era fuerte y en el sector 3 siempre me sacaba 2 o 3 décimas. Tanto Marc como Joan Mir tienen opciones de luchar por la victoria, pero también Fabio, Maverick… hay siete pilotos con opciones de ganar mañana”, aseguró.

Le preguntaron a Bagnaia por Dani Pedrosa, con el que nunca hasta ahora ha competido.

“Todo el mundo está contento de ver a Pedrosa de nuevo en pista. Le recuerdo de cuando era pequeño, era uno de los cuatro magníficos (junto a Rossi, Lorenzo y Stoner) y me siento feliz por él. Regresar tras tres años y ser así de rápido no es fácil, pero como campeón que es se puede sentir satisfecho”, zanjó el de Torino.

(Haz click sobre la imagen para ver todas las fotos de Pecco Bagnaia en el GP de Estiria 2021 de MotoGP)