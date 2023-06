"No creo que se pueda romper la carrera", dice Bagnaia tras lograr la pole

El campeón del mundo 2022 y líder del Mundial, el italiano Pecco Bagnaia, firmó este sábado en Alemania su cuarta pole del año, la tercera consecutiva para un total de 15 en la clase reina, igualando a Wayne Rainey y manteniendo su segunda mejor racha tras las cinco seguidas que logró en 2021.

Pese a que las condiciones eran complicadas por la humedad en pista, y que al italiano le cancelaron tres vueltas por banderas amarillas, el de Ducati pudo finalmente cerrar una vuelta perfecta para bajar el crono hasta el 1.21.409, lejos del récord de la pista, también en su poder desde el pasado año (1.19.765), una marca inaccesible hoy por las condiciones del asfalto.

Pecco armó una estrategia a la contra, esperando en el box cuando los demás salían a pista, y entrando cuando salían los otros, para rodar en solitario y evitar dar rueda a ningún rival.

"Siempre me gusta salir solo a pista, pero en estas condiciones es más importante encontrar tu propia referencia, estoy muy contento, no ha sido fácil, he perdido dos o tres vueltas por banderas amarillas, en estas condiciones era fácil cometer errores, estoy contento porque tenemos un muy buen ritmo de vuelta. Será muy importante en la sprint encontrar el feeling con la goma media delantera, que no hemos probado. A ver cómo va", explicaba a los micrófonos de DAZN. "No será fácil romper la carrera, tienes que empujar mucho pero la goma trasera se gasta mucho, no hay que exagerar al principio para mantener las opciones hasta el final de la carrera", zanjó.

Desde la segunda casilla de la parrilla saldrá Luca Marini, también con Ducati.

"Es muy importante salir delante en este circuito, es complicado adelantar, hemos hecho un buen fin de semana. Nos hemos encontrado con muchas caídas, muchas banderas amarillas y la pista mixta, así que han sido condiciones complicadas y hemos hecho un buen trabajo. Hay que estar atentos en la salida, Jack Miller saldrá seguro muy fuerte y se pondrá delante en la primera curva, El neumático blando trasero no me gusta mucho, quiero correr con el medio, pero en la sprint será imposible porque todos van irán con blando. Ayer fui fuerte en el primer sector y perdía en el tercero, así que tengo que mejorar en ese punto y aprovechar mi potencial en el primero".

Jack Miller completará la primera fila de parrilla de salida tanto para la sprint de hoy como para la carrera del domingo.

"Hemos hecho un gran trabajo todo el fin de semana, estoy cómodo en este circuito y la moto va bien. Las condiciones no eran buenas, sobre todo las dos últimas curvas, pero hemos podido empujar bastante en todos los sitios. Muy contento con haber conseguido la primera fila en un circuito donde es muy importante salir delante, vamos a cruzar los dedos a ver si se da bien. Estamos limitados a utilizar la goma blanda detrás en la sprint, no la hemos probado demasiado, son neumáticos más hecho para cuando hace mucho calor, que no es el caso, pero vamos a empujar desde el principio, tenemos un buen feeling y vamos a intentar aprovecharlo".

Luca Marini, VR46 Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

