Augusto Fernández asegura que su continuidad en Tech3 "está hecha"

Augusto Fernández declaró este jueves a Motorsport.com, en el primer día del Gran Premio de Gran Bretaña, que está "muy contento" de que se haya cerrado un acuerdo para la temporada 2024, en medio de los rumores de que podría perder su asiento en favor de Pedro Acosta, campeón de Moto3 en 2021 y actual segundo clasificado de Moto2.

El piloto murciano ya confirmó a principios de este año de que daría el salto a MotoGP en 2024 con la fábrica de Mattighofen, pero con KTM teniendo a Pol Espargaró, Brad Binder y Jack Miller con contratos de dos años, el futuro de Fernández estaba en duda.

El piloto mallorquín obtuvo su mejor resultado en la clase reina en el Gran Premio de Francia, terminando cuarto, y ha puntuado en todas las carreras dominicales de este año, realzándose como un gran rookie. Así, en Silverstone ha confirmado que permanecerá en Tech3 la próxima temporada, con el equipo diciendo que el plan es que corra junto a su actual compañero de equipo, Pol Espargaró, que este fin de semana vuelve al Mundial tras su accidente en Portimao.

Cuando se le preguntó si la presión de Acosta le había afectado, Fernández respondió: "Piensas en ello y te preocupas, pero ahora ya está hecho, así que súper contento de seguir aquí. Estoy feliz de seguir con la misma gente, porque esto ayuda mucho".

"Primero tenemos un gran trabajo en esta segunda parte de la temporada, así que vamos a ver cómo terminamos. Creo que podemos hacer cosas buenas, estar más cerca de KTM, del equipo oficial y de los de arriba y luego ya veremos el año que viene".

En julio, el CEO de KTM, Stefan Pierer, ya insinuó a Speedweek que el contrato de Fernández sería ampliado, y que "todo saldrá bien". También dijo que Espargaró volvería al equipo en 2024 "si rinde como se espera" a su regreso de la lesión.

Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Preguntado por Motorsport.com sobre si le sorprendían los comentarios de Pierer teniendo en cuenta que tiene contrato para el año que viene, Espargaró dijo que sabía que tenía que rendir para mantener su montura.

"No me sorprendió. Todos estamos aquí y se espera de nosotros que rindamos, no es una sorpresa. Llevo en MotoGP como 10 años, y siempre he tenido la idea clara de que si quiero permanecer, tengo que rendir. Sobre todo en la situación en la que estoy, volviendo de una gran lesión y sin haber competido tanto, las dudas están ahí, pero para todos, y también para mí".

"Soy el primero que quiere retomar el estado de forma idóneo. Tengo un contrato para 2023 y 2024, pero soy el primero que quiere rendir. Me siento parte de esta marca, de esta familia, y no dudaré en dar un paso si veo que los resultados no llegan, porque quiero que prospere", dijo el #44.

Las declaraciones completas de Pol Espargaró en Silverstone: Pol Espargaró: "No he recuperado el 100% de mi potencia, pero estoy cerca"