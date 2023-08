Pol Espargaró: "No he recuperado el 100% de mi potencia, pero estoy cerca"

Por fin acabó el calvario de Pol Espargaró. El piloto español no se ha subido a una MotoGP desde su durísimo accidente en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal, que abrió la temporada 2023. Tras superar múltiples lesiones y fracturas y sobreponerse mentalmente, incluso a un fallido intento de reaparición en el triplete previo al parón veraniego, afortunadamente ya está de vuelta para afrontar la segunda mitad de temporada.

El de Tech3 fue una de las estrellas de la rueda de prensa de pilotos de este jueves en Silverstone, con la que se dio el pistoletazo de salida al Gran Premio de Gran Bretaña. Espargaró se mostró emocionado por volver al paddock, su hábitat natural, y ofreció sus pensamientos de lo que le ocurrió en Portimao, allá por el mes de marzo.

"Tengo una mezcla de emociones", dijo el de Granollers. "Regresar aquí y volver a ver a amigos... o familia, porque al final pasas más tiempo aquí que en casa. Forma parte de tu familia y he estado apartado de ella desde Portimao. He estado echando de menos esa adrenalina, mi rutina, la que llevo viviendo desde que tengo 15 años: competir, viajar...".

"La caída fue espeluznante, y te da para pensar en muchas cosas. Firmas un contrato cuando vienes aquí para competir y sabes que esto puede suceder, y lo ves todo muy lejos, como si no te fuera a pasar. Pero definitivamente te puede ocurrir. Y cuando te pasa es duro, pero son gajes del oficio. A los atletas, a los deportistas, esto les puede pasar. Y también se forjan las carreras deportivas así", añadió.

Además, el #44 tuvo un recuerdo al Circuit de Barcelona-Catalunya, que le ha permitido rodar con una moto de producción en las últimas semanas para ir recuperando la forma de cara a este fin de semana: "Tengo que dar las gracias al Circuit porque me han ayudado mucho al permitirle a un piloto que ruede en solitario en un lugar tan ajetreado, es complicado. Pero ha sido esencial y parte de mi recuperación. He estado un par de veces, tratando de recuperar sensaciones. Y todo fue bastante bien, de una manera normal".

"A lo mejor no he recuperado el 100 por 100 de mi potencia, pero estoy cerca. Y el cuerpo tal vez no lo siento igual que antes, pero es un ejercicio de adaptación. Tengo que regresar y ver cómo reacciona mi cuerpo con la MotoGP, que es muy diferente de la moto de producción. La velocidad, la potencia de frenada... No son comparables con cualquier moto de calle", reconoció, haciendo mención a su estado de forma.

Además, 'Polyccio' también se mostró entusiasmado por el nivel que han mostrado las KTM y su compañero en GasGas, Augusto Fernández, en su ausencia: "En las primeras carreras de la temporada no tenía tantas dificultades, les veía sufrir como en Termas o Austin, les costaba aunque les llegaban algunos resultados... Y en Europa, en Jerez, empezaron a volar. También en Le Mans. Y ahí empezó a dolerme ver las carreras desde casa. Todos han trabajado mucho durante el invierno, y he podido ver el esfuerzo que han dedicado. Se merecen todos estos resultados. Voy a dar todo mi esfuerzo para mejorar más la moto y estar arriba".

Finalmente, preguntado por Motorsport.com, Espargaró comentó las palabras de Stefan Pierer, CEO de KTM, sobre que mantendrá su asiento si se muestra a un buen nivel, dado que la marca de Mattighofen aún tiene que hacer sitio a Pedro Acosta, que subirá con ellos en 2024.

"No me sorprendió. Todos estamos aquí y se espera de nosotros que rindamos, no es una sorpresa. Llevo en MotoGP como 10 años, y siempre he tenido la idea clara de que si quiero permanecer, tengo que rendir. Sobre todo en la situación en la que estoy, volviendo de una gran lesión y sin haber competido tanto, las dudas están ahí, pero para todos, y también para mí. Soy el primero que quiere retomar el estado de forma idóneo. Tengo un contrato para 2023 y 2024, pero soy el primero que quiere rendir. Me siento parte de esta marca, de esta familia, y no dudaré en dar un paso si veo que los resultados no llegan, porque quiero que prospere", reconoció para finalizar.