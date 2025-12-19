Marc Márquez confirma que volverá a subirse a una moto en unos días

Marc Márquez lo tiene todo listo para volver a ponerse al manillar de una moto, en apenas unos días. Fue el 5 de octubre de 2025, el domingo del GP de Indonesia, apenas siete días después de cerrar su noveno título mundial de motociclismo en Japón para firmar uno de los mayores retornos de la historia a lo más alto, cuando el #93 volvió a conocer lo peor de este deporte, lesionándose después de un accidente provocado por Marco Bezzecchi.

Aunque el multicampeón nacido en Cervera trató de evitar una nueva operación en el brazo derecho, finalmente tuvo que pasar por el quirófano, aunque no para volver a tratar la zona afectada en su calvario de lesiones posterior a 2020, sino una rotura en la base del hombro derecho, concretamente una fractura en el coracoides y de los ligamentos.

Desde entonces, Márquez ha reaparecido en distintas ocasiones para confirmar cómo marcha su recuperación, y este viernes, 19 de diciembre, lo ha hecho en el evento 'Campioni in Festa', en el que Ducati está aprovechando, como viene siendo habitual, para celebrar su magnífica temporada 2025, marcada por un triplete de títulos de pilotos, equipos y constructores, por tercera vez en su historia, en MotoGP 2025.

Allí, el corredor español ha confirmado lo que ya adelantó él mismo recientemente, en la gala del año del Comité Olímpico Español, donde fue premiado: que su regreso al manillar de una moto es inminente, y que tendrá lugar o este mismo domingo, día 21, o la próxima semana, a las puertas de la Navidad.

"Estoy mucho mejor y la semana que viene volveré a montar en moto. Me he sometido a una revisión médica y ya han pasado tres meses desde la lesión. Así que el domingo o la semana que viene volveré a subirme al sillín, para entender lo que significa pilotar una moto", confirmó Márquez en un evento en el que estuvo presente la edición italiana de Motorsport.com.

Marc Marquez, Ducati Foto de: Matteo Nugness

"No hay vacaciones para mí, no. Es así. Para mí es fácil aceptarlo. Para Gemma, mi novia, es un poco más difícil [dijo entre risas]. Pero al final, ella también lo entiende. Tenía que trabajar bastante, hacer rehabilitación, e incluso celebrar el título. Había que hacerlo. Hoy [viernes], es el último día que celebramos el título de 2025, porque a partir de mañana [sábado] ya estaremos trabajando en 2026", siguió.

Posteriormente, Marc Márquez también tuvo unas palabras de agradecimiento para Ducati, la marca por la que dejó atrás muchas cosas, en Honda, para volver a pilotar al máximo nivel y reencontrarse con su mejor versión, algo que las lesiones y el nivel de la RC213V le habían impedido sacar a relucir.

"Tuve que renunciar a muchas cosas [para volver a este nivel], trabajar mucho. Pero, al final, llegué al equipo adecuado, a la moto adecuada después de un buen año con el equipo Gresini, con Nadia Padovani. Allí volví a encontrarme a mí mismo. Conseguí la moto adecuada y di el salto al equipo de fábrica".

"El año pasado comprendí lo que significaba ser piloto del equipo Gresini. Este año, he entendido lo que significa ser un Ducatista. He conocido al equipo y me he llevado muy bien con todos. Y eso marca la diferencia entre un piloto feliz y un piloto rápido", concluyó.

