Alex Márquez sospecha que puede tener una cuarta costilla rota

Alex Márquez es el único piloto titular de la parrilla de MotoGP que se está perdiendo el Gran Premio de Indonesia de este fin de semana. El piloto español intentó tomar parte en la ronda de la isla de Lombok, pero se vio obligado a parar después de la primera sesión de entrenamientos libres debido a un fuerte dolor en las costillas.

El de Cervera se fracturó tres, la sexta, la séptima y la octava del costado izquierdo, hace tres semanas, en una caída durante la clasificación del GP de la India. Es una lesión para la que la paciencia y los cuidados son los únicos remedios, ya que no hay cirugía posible.

"Hoy me duele un poco más", admitió Márquez en los Libres 2 del sábado por la mañana, en declaraciones a la realización oficial del campeonato. "Pero es normal. Sabía antes de llegar aquí que estaría limitado, pero como piloto me dije que quería intentarlo. Así son las cosas. No es demasiado doloroso pilotar, pero hay que pensar en que vienen otras dos carreras, así que hay que tener un poco de cuidado."

"Es una de las peores lesiones que he tenido porque no se puede arreglar con [placas] metálicas ni nada. Así que es mejor tener cuidado, no tiene sentido intentar coger unos puntos aquí. Es mejor recuperar la forma y terminar bien la temporada porque no nos jugamos nada en el campeonato", siguió.

Para colmo, los médicos sospechan que el pequeño de los Márquez Alentà puede tener una cuarta costilla fracturada. "Ayer vimos que podía haber una cuarta fractura en una costilla, que se habría producido después de la India. Podría haber ocurrido en casa o algo así, porque cuando se rompen tres, las otras son muy frágiles, diría yo. Tendremos que confirmarlo", explicó el piloto del Gresini Racing.

"Las costillas 6, 7 y 8 [están fracturadas] desde la India, y parece que la 9 también está rota", añadió, descartando como posible causa el accidente que sufrió el viernes, durante los primeros entrenamientos que sí pudo disputar en Mandalika. "No me rompí nada en la caída de ayer, fue [una caída] muy simple. Pero creo que me la pude romper en casa, al levantarme de la cama o algo así. Eso habrá que verlo, pero no cambia mi recuperación ni la fecha de mi regreso".

Con el descanso extra, Álex Márquez espera poder reaparecer la semana que viene en Phillip Island, aunque no descarta tener que esperar hasta la tercera parada del triplete, en Chang: "No es la mejor pista [Australia]. Físicamente es bastante exigente, con los cambios de dirección, y ahí es donde más sufro. Pero lo haremos lo mejor posible, y si no, esperaré a Tailandia", finalizó.