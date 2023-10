Alex Márquez: "Marc se ha ganado poder disfrutar encima de una moto"

Marc Márquez dejará Honda a final de temporada para correr, en 2024, con una Ducati del equipo Gresini, el mismo camino que hizo su hermano pequeño, Alex Márquez, el pasado año.

Las diferencia son evidentes, Marc ha estado 11 años y ha ganado seis campeonatos, Alex tres temporadas, solo una en el equipo oficial, la 2020, precisamente la que Marc se perdió completa por una lesión. Pese a estar en el mismo equipo aquel curso nunca llegaron a coincidir, algo que ahora sí podrán hacer en Gresini.

Para Alex, lógicamente, el anuncio no ha sido ninguna sorpresa, posiblemente fue el primero en saberlo.

"Evidentemente no me ha sorprendido, lo se desde hace unos días", admitió el corredor.

"Tomó una decisión muy difícil, abandonar una fabrica tan grande como Honda para buscar ser competitivo otra vez y disfrutar sobre la moto de nuevo", explicaba Alex.

"La gente no puede imaginar lo que Marc ha pasado desde 2020, es inimaginable. Creo que una oportunidad así le va a venir bien", es su valoración.

Seguro que ambos hermanos han hablado mucho sobre el tema y que la opinión de Alex ha sido determinante.

"Claro que me ha preguntado mi opinión, como es normal, y yo se la he dado, no como piloto de Gresini-Ducati, sino como su hermano, y también un poco como piloto normal".

"Pero él ha tomado su decisión, es suya personal cien por cien, creo que es la correcta pero el tiempo dirá".

La competencia ahora dentro del garaje para Alex será feroz.

"Como compañero de equipo (Marc) será un piloto rápido, del que puedo aprender mucho y me puede ayudar a subir mi nivel. Es cierto que tu primer rival es tu compañero de equipo, pero cuando es tu hermano es un poco diferente y hay que tratar de aprovechar el nivel que él pone y aprender".

Justo hace un año, Alex tomaba el mismo camino que ahora Marc.

"El cambio fue similar, pero era diferente porque él lleva 11 años, y para Marc no es solo dejar Honda, es dejar otras muchas cosas, eso ha sido lo más difícil para él, lo ha pasado muy mal. Pero se ha ganado poder disfrutar encima de la moto. Yo como piloto que hice el cambio pensé lo mismo hace un año, no hay que ser muy listo viendo como va una moto y la otra".

No son pocos los que ahora ven a Marc, con la Ducati, capaz de luchar por el título.

"Si se adapta como casi todo el mundo se adapta a la Ducati, yo creo que sí, por llevar la moto 23 o 24 no hay mucha diferencia. Lleva muchos años con la misma moto, pero a ver como se adapta".

Otra de las bazas que ha buscado Marc ha sido la cercanía de un equipo más familiar.

"Creo que después de lo que ha pasado, un equipo más pequeñito, un poco el sentimiento de Fausto con Nadia, muy familiar, le puede ayudar a estar mucho más tranquilo, eso le ayudará a disfrutar. El cambio le someterá a presión, pero estar en un equipo más humilde le ayudará".

Alex, tras dos años muy difíciles en LCR-Honda, logró "reencontrarse" a sí mismo con la Ducati.

"Él está reencontrado, solo hay que ve la carrera que hizo en Japón y dónde estaban las demás, Honda, solo necesita volver a disfrutar y poder pelear otra vez sin tener que hacer malabares", para no acabar en el suelo.