Alex Márquez, lesionado, vuelve a España y se pierde Japón

Actualización de la lesión de Alex Márquez:

El piloto de Gresini sufre "fractura de la 6ª, 7ª y 8ª costillas izquierdas confirmado por TAC, no corre la carrera, tratamiento antiinflamatorio y duda para el GP de Japón de la próxima semana", doctor Charte, director médico de MotoGP.

"Estoy bien, tengo dolor, peo no hay desplazamiento en las fracturas, no me dejan correr en Japón, espero poder volver en Indonesia. Mañana vuelvo a casa para recuperarme es lo que toca", ha explicado Alex, que asume toda la responsabilidad en la caída.

"Era la última vuelta, he entrado fuerte, he ido fuera y al tocar el gas ha sido un error, asumo la responsabilidad, lo peor es que no podré reírme durante unas semanas".

"Ahora lo importante es que no pase nada más en pista con la lluvia. Ha habido un poco de lío con los pilotos en la reunión para ponerse de acuerdo. El problema es que en la salida, slicks, es peligroso porque en esa zona, con la tribuna que hace sombra, no toca el sol y no se seca".

A poco menos de dos minutos para el final de la eliminatoria previa (Q1), el piloto del equipo Gresini salió escupido de su Ducati al paso por la curva 6 del circuito de Buddh, con la mala suerte de aterrizar encima de la moto y golpearse violentamente la zona del pecho.

Tras quedarse unos minutos hecho un ovillo, en el suelo, los comisarios le ayudaron a incorporarse a pesar de los visibles signos de dolor de Alex Márquez, que apenas podía caminar. Se da la circunstancia de que, en aquel momento, el chico de Cervera (Lleida) figuraba el segundo en la tabla de tiempos, y que la bandera amarilla que generó su caída hizo imposible que ninguno de los corredores que circulaban por detrás de él, pudieran superarle.

Márquez, que pasó a la Q2 pero que lógicamente no pudo participar en ella al estar en ese momento en la clínica del circuito. Las primeras pruebas allí desvelaron que el español se hizo una doble fractura en las costillas, motivo por el que los servicios médicos del campeonato le declararon no apto para participar en su gran premio número 200 en el Mundial.

Debido al fuerte dolor, los servicios médicos del campeonato decidieron trasladar a Alex a un hospital en Nueva Delhi, para hacer más pruebas y descartar cualquier lesión interna de mayor gravedad. Estas ausencia de lesiones internas se ha confirmado, pero también que no tiene una doble fractura, sino triple, de las costillas sexta, séptima y octava en la zona izquierda, al ser confirmado por un TAC. El catalán no correrá la carrera y recibirá un tratamiento antiinflamatorio. De primeras, es duda para correr el Gran Premio de Japón en Motegi del próximo fin de semana.

Para la carrera sprint, los pilotos que se clasificaron por detrás del español ganarán una posición en la parrilla, mientras que de momento el español sigue manteniendo su posición para la parrilla del domingo.

Márquez, que a estas alturas figura el noveno en la tabla general de puntos, se lesiona en el peor momento posible, en el que se acumulan un total de ocho grandes premios en diez semanas, desde este Gran Premio de India hasta la prueba que pondrá el cerrojo al curso, en Valencia, el fin de semana del 24 de noviembre.