Alex Márquez: "Es normal que Bagnaia esté más nervioso que Martín"

Pecco Bagnaia se ha distinguido siempre por su exquisito comportamiento, más afinado todavía tras convertirse en bicampeón del mundo. Sin embargo, al italiano se le ve un poco más nervioso de lo habitual últimamente, y el pasado domingo en Australia tuvo un detalle bastante inconexo cuando se acordó del incidente con Alex Márquez en Aragón, a principios de septiembre, como punto de inflexión en su lucha por el campeonato.

Motorsport.com le preguntó este jueves a Alex por esa salida del italiano. "Lo ha matizado hoy en televisión, dice que es consciente de sus errores y todo eso", cortó la pregunta Alex, en referencia a una entrevista en DAZN que se podrá vez tras la primera rueda de prensa de Tailandia.

Dicho esto, Alex valoró la tensión del momento en MotoGP.

"Es normal, yo me he estado jugando títulos y los errores que dan más rabia son los que tu no controlas al cien por cien, los incidentes de carrera y cosas así, de esos son de los que más te acuerdas. Me pasó a mi en Moto2, me acordaba del incidente en Jerez en la primera vuelta, del incidente con Baladassarri en Assen, más que de mis propios errores. Pero es normal", insistió el de Gresini.

"Llegas a tres carreras del final, estás 20 puntos por detrás, hay nervios, ves que se te puede escapar lograr un tercer título consecutivo y te acuerdas de eso. Es lógico y lo entiendes perfectamente".

Ahora mismo, en el punto más caliente de la temporada la sensación es de que está más nervioso Pecco que Jorge.

"En estos momentos sí, pero es lógico porque está 20 puntos por detrás. El que está líder está más tranquilo, y más con esa ventaja. Ahora mismo Jorge casi que se puede permitir un error y puede pilotar con la soltura de saber que puedes fallar. Pecco está en una situación donde con una caída en domingo le puede decir adiós al título. Claro que está más tranquilo Martín, porque duerme cada noche con 20 puntos en la almohada mientras que Pecco no tiene cojín, y esa es la diferencia entre uno y otro".

Dejando al lado ese tema, le preguntaron a Márquez por cómo llegaba a Buriram tras cosechar, en las seis últimas carreras, tres caídas (Aragón, Indonesia y Japón), además del 15º puesto en Australia tras tener que pagar una long lap.

"¡Jodido!", soltó. "No con las mejores sensaciones. Desde Misano 2 se ha complicado un poco la tendencia en la que veníamos. Diría más, desde la caída de Aragón (precisamente). Vamos a intentar darle la vuelta a la situación, volver un poco atrás con todo el setup para recuperar una moto más de principio de temporada, a ver si funciona. Después de tantas caídas que te restan confianza a ver si puedo volver a pilotar como debo", valoró.

Por último, salió el tema de la diferencia entre Marc Márquez y el resto de pilotos que pilotan una GP23 como él, a saber: el propio Alex, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio.

"La primera diferencia es que Marc es ocho veces campeón del mundo, y esos títulos no son de casualidad", dijo como primer motivo antes de aportar una teoría interesante.

"Seguramente algo que ha ayudado a Marc es no haber estado el año pasado con una GP22, que te daba cosas positivas. Al final él viene de una Honda que en ese momento era una moto inferior y cuando cambias ves que es todo mejor, no estaba viciado. Yo tuve la 22 y era una moto 'fácil', te daba mucho feeling. Eso le ha podido ayudar. Pero a parte de eso él es Marc y sabe marcar la diferencia, es el único que ha podido ganar carreras con esta moto", zanjó el de Cervera.