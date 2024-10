Acosta es declarado apto y correrá el Gran Premio de Tailandia

El piloto de GasGas Tech3 sufrió una aparatosa caída 'por orejas' el sábado del Gran Premio de Australia, hace poco menos de una semana, causándole la salida del hombro y un enorme dolor, por lo que, junto al equipo y los servicios médicos del campeonato, decidieron conjuntamente que no tomara parte en la carrera de Phillip Island y se tomara unos días de reposo antes de volver a intentarlo en Buriam este fin de semana.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Tailandia, el murciano aseguró que iba a a correr, lo que quedó confirmado tras las pruebas a las que le sometió el director médico de MotoGP, doctor Angel Charte, que le declaró apto y volverá a evaluarle al final del FP1.

"Sí, voy a correr, me falta el 'apto' de lo médicos (posteriormente fue declarado apto) pero sí voy a correr. Ha mejorado mucho el hombro del domingo a hoy, a ver si sigue mejorando".

"Hemos estado trabajando con el fisio, tenemos la suerte de que KTM siempre trae uno a los grandes premios, entonces hemos trabajado todos los días mañana y tarde, ha mejorado bastante, a ver cómo me encuentro mañana por la mañana", en referencia al viernes, cuando arranque la acción en pista con el FP1.

La violencia de la caída en Phillips Island y, sobre todo, la imagen de Pedro con el hombro recogido y decaído moralmente, hacía pensar en una recuperación más complicada.

"No he estado preocupado, un poco el domingo, había mucho juego entre la clavícula y el hombro, yo nunca había tenido una luxación así, nunca me habia sacado un hombro, y muy normal no parecía. Me he roto muchos huesos y me han hecho mucho daño, pero nunca tanto como este hombro, ni cuando me partí el fémur", admitió.

El problema es que para pilotar la moto se necesita un mínimo de fuerza en los hombros, pero Pedro hizo algunas pruebas.

"Encima de la moto no hay problema, ayer por la noche me subí y todo bien, poca simulación se puede hacer en parado", dijo

Acosta fue movido hasta un hospital de Melbourne para descartar cualquier lesión oculta y el piloto desveló que tenía algo más de lo que parecía.

"Había, digamos, una rotura parcial del ligamento, pero que todo lo malo sea eso", por más que sabe que va a sufrir dolor encima de la moto. "De normal aguanto bastante bien estas cosas, a ver hasta dónde somos capaces de apretar los dientes", explicó a la espera de la revisión con el doctor Angel Charte.

Acosta confiaba plenamente en que le iban a dar el 'apto' y que tomará parte en el gran premio.

"Hasta ahora, siempre que me había hecho daño, era tanto que no había llegado a correr. Vamos a ver cómo me veo el fin de semana, hemos mejorado mucho en pocos días, si es por tema de dolor no será impedimento, otra cosa es que en Australia no levantaba el brazo más de aquí (mientras dejaba el brazo casi caído al lado del cuerpo), y ahora ya lo levanto hasta arriba", dijo mientras levantaba el brazo.

No fue fácil para los médicos y el equipo convencer a Acosta de no correr en Australia.

"Creo que tomar la decisión conjunta de parar y volver en Tailandia era lo mejor, porque si por una casualidad me llego a hacer más daño, me pierdo esta, la siguiente y a ver si no llegaba a Valencia. Era importante de cara al año que viene saber parar y empezar este fin de semana a coger experiencia en este circuito".

Un trazado que por sus características, asegura, le puede ayudar a llevar mejor el dolor.

"Voy a estar mucho rato a la derecha, más que a la izquierda, y voy a tener el brazo bastante recto, suelo llevar la mano abierta sin hacer fuerza. Las frenadas son más a la izquierda y me costará menos", trató de animarse.

Acosta no quiere entrar en si Buriram es un buen circuito para la KTM o no, ya que otros que lo eran, como Jerez, acabaron no siéndolo.

"Vamos a empezar de cero y a ver qué pasa. Tenemos que decidir que carenado vamos a llevar y todas las decisiones de aquí a final de temporada las tomaremos aquí, para tener luego dos carreras tranquilas", en referencia a Malasia y Valencia, donde acabará la temporada.

Un año en el que KTM vuelve a no ganar ninguna carrera en MotoGP, la última en este circuito hace dos años y en lluvia.

"Qué quieres que te diga, yo he llegado este año. Me gustaría ganar carreras, claro, pero no creo que tardemos mucho. En Indonesia hicimos una buena carrera, en Japón un buen fin de semana pese a las caídas, en Australia Brad Binder hizo un buen fin de semana, creo que poco a poco estamos más cerca de lo que parece. Tenemos que ponerlo todo junto", dijo el murciano.