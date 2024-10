Espargaró: "Los 20 puntos de Martín sobre Bagnaia son más buenos de lo que parecen"

Aleix Espargaró se aproxima a la retirada como piloto a tiempo completo de MotoGP. El español cuenta los grandes premios para decir 'adiós' antes de convertirse en piloto probador de Honda, y el de Tailandia de este fin de semana será el antepenúltimo para él, una cita a la que llega con algo más de positividad que a las anteriores.

El catalán es consciente de que las cosas no están saliendo como él quiere, sufriendo más de la cuenta con la Aprilia, pero piensa que puede encontrarse mejor en el fin de semana de carreras en Buriram. ¿La razón? Porque en el circuito de Chang puede sufrir menos con el agarre debido a que las temperaturas serán altas, a pesar de que son las condiciones donde más sufre la moto creada en Noale.

Más de Espargaró: MotoGP Rins explica la enganchada entre Bagnaia y Espargaró en el warm up de Australia

"Este año, sobre todo en la segunda mitad de temporada, no estoy poniéndome objetivos muy altos, porque todo no está funcionando lo bien que yo querría", empezó explicando Espargaró en su llegada a Tailandia. "Pero aquí en Buriram sí que soy positivo, creo que lo podemos hacer bien. Estoy sufriendo mucho este año con el agarre, cuando hay temperaturas bajas. No creo que vaya a tener ese problema aquí, así que espero ser competitivo".

De hecho, Aprilia incorpora en este gran premio ciertos cambios en su máquina para que los problemas con el calor se vayan solventando: "Sabemos que la temperatura es el talón de Aquiles de la Aprilia. Los ingenieros han trabajado, han traído soluciones aquí. Aerodinámicamente, hay algunas aperturas para que nos llegue menos temperatura y más refrigeración, y ojalá que funcione".

En cuanto a técnica, en Phillip Island que el compañero de marca de Espargaró, Raúl Fernández, optara por probar su RS-GP sin los alerones. El de Granollers opinó sobre esta decisión: "Es interesante. Quiero hablarlo con Romano Albesiano, aún no he podido hacerlo porque me fui rápido de Australia. Es verdad que es el único circuito en que está permitido hacerlo, por reglamento. Es interesante ver cómo reacciona la moto, pero desde mi punto de vista no soy capaz de entender qué es lo que puedes ganar quitándole las alas a la moto. Yo creo que, durante los grandes premios, hay que ser bastante concreto. Y cuando es difícil sacar conclusiones claras, como este caso... Es complicado".

Al #41 también le cuestionaron por la pelea por el título que mantiene su buen amigo, Jorge Martín, con Pecco Bagnaia. Aleix reafirmó el gran nivel del de San Sebastián de los Reyes y valoró muy positivamente la ventaja de 20 tantos que maneja en la clasificación general.

"Veo bien a Jorge, creo que sigue siendo muy, muy rápido. No era fácil de gestionar esa última vuelta en Phillip Island con Marc Márquez, que fue rapidísimo todo el fin de semana en Australia, y que no tenía nada que perder, y Jorge tenía mucho que proteger. Así que sacó un gran botín. Aunque 20 puntos parezcan pocos puntos, con lo superiores que son él y Pecco Bagnaia respecto a los demás, sacar esa diferencia es muy complicado. Y la diferencia es más buena de lo que parece", detalló.

Al hilo de si han hablado estos días, Espargaró aprovechó para contar una anécdota del piloto de Pramac: "Jorge acaba desviando la conversación un poco. Muchas veces es él el que saca el tema, pregunta cosas, y luego cuando llevamos unos minutos hablando dice que no quiere hablar de motos, como que se agobia. Pero en verdad está súper concentrado. El lunes o el martes [tras Australia], dormíamos juntos en la misma habitación, no podía dormir, se despertó antes de las 6 de la mañana, y estuvo hasta las 8 viendo la carrera de Tailandia de 2023 desde cuatro cámaras distintas. Quiere intentar desconectar, pero está 'en una misión'", finalizó.