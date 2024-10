Rins explica la enganchada entre Bagnaia y Espargaró en el warm up de Australia

Cuando se introdujo las carreras sprint del sábado el pasado año, otra de las novedades fue reducir el Warm Up del domingo por la mañana en MotoGP y, directamente, suprimirlo en la clases de Moto3 y Moto2 para poder hacer espacio para una especie de cabalgata con todos los pilotos en un camión descapotable, la denominada 'Rider Fan Parade'.

Este evento es, lógicamente, para el disfrute de los fans en las grades, que interactúan con los pilotos, que les hablan, saludan e incluso lanzan camisetas y otros regalos.

La 'Rider Fan Parade' del domingo en Australia, sin embargo, fue aprovechada por Pecco Bagnaia para afearle a Aleix Espargaró alguna acción del Warm Up, una conversación tensa y que demuestra que hay nervios en la defensa del bicampeonato del mundo.

Motorsport. com le preguntó este jueves a Alex Rins por lo sucedido en ese encuentro del que fue testigo directo.

"Dio la casualidad de que salí a pista en el warm up justo detrás de Aleix y ya en la primera o segunda vuelta, Pecco nos pasó rodando dos segundos más rápido que nosotros, iba muy deprisa ya en la segunda vuelta", explica Rins.

"Se engancharon porque en la curva 4, la cerrada de derechas, Pecco probó a pasarle por fuera, Aleix cometió un fallo y se fue hacia afuera. Pecco se pensó que lo había hecho a propósito, le levantó la mano recriminando y se engancharon", siguió.

"Son momentos de gran tensión, de estar ahí encima de la moto", cree el de yamaha. "Honestamente, en la lucha por el título, no estoy viendo ni a Martín ni a Bagnaia tensos. Es más, creo que hay buen rollo entre ellos, siempre que se saludan en el parque cerrado, se respetan mucho en las luchas en pista. No veo mucha tensión entre ellos dos", expuso Rins.

En la misma línea se mostró Aleix Espargaró, uno de los protagonistas del incidente, que no cree que sea fruto de los nervios del italiano que fuera a recriminarle tan vistosamente el encontronazo en el warm up. "No, no creo. Tuvimos un incidente en el warm up, el lo vio de una manera y yo de otra, y como tenemos tan buena relación vino a hablarlo directamente conmigo. Cada uno tenía su opinión. Uno de los puntos fuertes de Pecco, si no es el que más, es que es bastante tranquilo, capaz de mantener los nervios", valoró el de Aprilia.