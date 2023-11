Alex Márquez: "Marc va a encontrar en Gresini el ambiente que necesita ahora mismo"

Alex Márquez se ha reencontrado en esta temporada 2023 de MotoGP. Tras un periodo complicado en Honda, el piloto de Cervera afrontaba esta campaña con la necesidad de reafirmarse, algo que ha conseguido al manillar de la Ducati del equipo Gresini Racing, subiendo al podio y estando en varias ocasiones en el Top 10. Recién llegado de Tailandia, y de un triplete en el que ha ido dejando atrás su reciente lesión en las costillas, el catalán analiza para Motorsport.com cómo le está yendo el año y también echa una mirada al futuro, ya que en 2024 compartirá garaje con su hermano Marc.

Pregunta. ¿Qué sensaciones le deja Tailandia? Tuvo la caída, pero estaba siendo un fin de semana positivo después de la lesión.

Respuesta: "Australia fue mejor de lo que esperaba. Físicamente estaba mucho más tocado, es un circuito que me gusta y también se hubiera podido hacer bien. Pero Tailandia me deja muy buen sabor de boca. Es verdad que no se pudo rematar en carrera por la caída, pero estábamos luchando en el grupo de cabeza. Y después de la lesión que tuve, soy positivo de cara a final de temporada. Quedan tres, pero hay que rematar más".

P. ¿Cómo está de la lesión?

R: "Diría que al 90 por ciento, más o menos. Es verdad que aún tengo alguna molestia. Sobre todo, físicamente me tengo que poner a tono, porque he estado cuatro semanas parado. Australia y Tailandia han sido muy buen entreno físicamente, pero esta semana será importante para llegar a Malasia más a tono y no tener que gestionar tanto el fin de semana".

P. ¿Es verdad eso que dice Marco Bezzecchi de que, si paras, luego cuesta mucho y por eso ahora los pilotos fuerzan más para volver después de la lesión? Él dijo que no quería perderse mucho, y que a Enea Bastianini también le había pasado.

R: "Sí, puede ser. Ahora Bastianini, la gente que no lo ve tan competitivo, es eso, ha estado mucho tiempo parado. Por ejemplo, cuando Marc volvió y fue rápido desde el principio, eso no es normal y cuesta mucho. Son motos que corren mucho, [con las] que tienes que tenerlo todo muy controlado, y cuesta. Pero solo saltarte una carrera o dos ya hace que no tengas el mismo ritmo que ellos. Y sobre todo a una vuelta, o en carrera, mantener el ritmo cuesta más".

P. Sobre la perspectiva de cara a las tres últimas carreras del año, será cerrar bien. ¿Se pone algún límite?

R: "Volver a tener esa velocidad, confirmar la que tuvimos en Tailandia. Desde Misano hemos hecho unos cambios grandes en el set-up de la moto, que parece que por mi estilo de pilotaje me están ayudando mucho, y en Australia y Tailandia hemos sido muy rápidos. A ver si podemos rascar algo más, de alguna manera terminar de afinar del todo, y por qué no hacer algún podio. Sería el objetivo de aquí a final de año, para empezar bien el 2024".

P. Ha hablado de una mejora en Misano. ¿Qué tal las actualizaciones de la moto, está contento con lo que le han ido trayendo a lo largo del año?

R: "La moto ha sido la misma desde principio de año. Sí que [han traído] alguna actualización, pero muy pequeñita. El cambio que ha habido ha sido más de set-up, de geometría. Una moto bastante diferente, llevábamos desde el principio de año con la misma, en geometría y todo, y había un momento donde estábamos un poco estancados, por decirlo de alguna manera, y no veíamos por dónde mejorar esa base que teníamos".

"Y el cambio grande de Misano, en el test, que también fue una sugerencia de Ducati, nos ha ayudado para tener mucho más margen y terminar de afinarla".

P. No cuenta con la GP23. ¿Cómo les va guiando Ducati a los pilotos que no tienen la moto oficial, qué les van diciendo?

R: "Tienes la ventaja de que puedes tener todos los datos de la GP23 también. Tampoco hay tanta diferencia, cada año es evolución, no hay una revolución grande. Y lo que es tema chasis, todo eso, es el mismo. Y eso ayuda a que en telemetría lo veas todo mucho más igual. Sí que cambian algunos aspectos de aerodinámica, algo de motor, pero la moto es muy parecida".

"Te van guiando, te van ayudando muchísimo. Hacen cada día muchas estadísticas y muchas cosas para que tú sepas por dónde mejorar. Y tener la moto del año anterior ya hace que tengas todos los datos, toda la electrónica cuando llegas al circuito, y que la vida de alguna manera sea algo más fácil".

P. Evidentemente, uno de los puntos clave de Gresini es la llegada de su hermano el año que viene. ¿Qué cree que se va a encontrar en Gresini en cuanto a peculiaridades de la estructura? Porque tengo la sensación de que este año usted se ha encontrado más cómodo, abierto con la gente, tranquilo... No sé si cree que eso va a ayudar a su hermano.

R: "Es verdad que, cuando los resultados van bien, todo ayuda a eso, a que estés más relajado, a que seas más abierto, a que estés mucho más tranquilo. Pero también el ambiente que hay dentro del box, en el hospitality. Es verdad que me he sentido muy en casa, mi ambiente, desde el primer momento. Me dan el juego que quiero, hacemos las bromas que queremos, somos profesionales luego cuando toca serlo...".

"Creo que Marc se va a encontrar un ambiente que él necesita ahora mismo, que es el de una familia, el de volver a disfrutar de las carreras, tener y valorar todos los pequeños detalles de un equipo... Creo que no hay mejor equipo para que vuelva a ser competitivo que Gresini, para que vuelva a disfrutar de las carreras. Al final cuando disfrutas es cuando vas rápido, pero el equipo y todo el entorno tiene que ayudar".