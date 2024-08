Acosta: "Para poder explicar los problemas que tenemos primero debo entenderlos"

KTM preparó con esmero el Gran Premio de Austria de MotoGP, su carrera de casa, en el Red Bull Ring, dónde Pol Espargaró había hecho test a mediados de julio con Pedro Acosta siguiendo todos los avances y desarrollo en el box, ansioso de subirse a la moto en este trazado.

Sin embargo, toda aquella motivación no pudo traducirse en las prestaciones que buscaba el fenómeno murciano.

"Veníamos con ilusión y me voy con un dolor en el pecho que a ver cómo me quito esto", exclamó el corredor de GasGas Tech3. "Difícil, difícil de decir algo. Han habido muchos problemas que no me esperaba tener. Todavía no entiendo porque han llegado esos problemas, tengo que sentarme fríamente, esta semana que estaré en Misano con el equipo de test viendo qué prueban, y lo analizaremos tranquilamente, no quiero hacer nada en caliente", dijo ilustrándolo con una frase hecha: "Como dicen, no tomes decisiones enfadado ni prometas nada cuando estés contento".

Un arranque de encuentro con los medios que ya daba a entender que el campeón de Moto2 del año pasado no estaba para muchas bromas.

Esta semana, desde el lunes, con acción en pista martes y miércoles, el circuito de Misano alberga un test privado con Yamaha, Honda y KTM.

"Van a ser tres días interesantes, a ver si entendemos porque ha sucedido y cómo evitarlo", en referencia a esos problemas que señalaba.

"Primero de todo tengo que entender lo que ha pasado y por qué ha pasado, porque yo quiero entender. No sé ni explicarlo ni decir qué ha pasado porque todavía no lo entiendo. Ahora digamos que el test team esta cogiendo una guía bastante buena. Hoy hemos tenido el mejor 'coach’ de pista de todo el año, que es Dani (Pedrosa). Y bastantes cosas de las que ha dicho, en mi caso, han funcionado bastante bien. Como en el test de Misano solo estará Dani, creo que me podré fijar un poco más en qué dirección van ellos y entender otras cosas, sobre todo lo que me ha pasado este fin de semana aquí. De los momentos difíciles también se sale", apuntilló.

Acosta estará desde el lunes y hasta el miércoles en Misano, pero no podrá rodar con la MotoGP.

"Si salgo a rodar a la pista será con una Moto2, como hice en Austria en julio. Pero quiero estar para ver qué hay y para ver cómo van tirando para adelante. Misano está aquí al lado y podremos entender cosas de desarrollo", valoró.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le pidieron que evaluara el porcentaje de culpa de la moto en todo lo que está pasado.

"No lo puedo decir, ya sabéis cómo digo yo las cosas y, hablando rápido, no tengo los huevos suficientes para decir que la moto va mal. Nos están faltando cositas que tenemos que poner todas juntas".

"Estamos sufriendo en general, incluso Brad Binder que ha terminado quinto lo ha hecho a 18 segundos. Que del quinto al trece haya doce, lo entiendo. Pero del primero al quinto 18 es muchísima diferencia. Tenemos que entender bien qué está pasando. Me echo la culpa de no haber pasado a la Q2, si lo hubiera hecho ahora no estaría aquí con esta cara, estaría con champán y flores para todos".

Ha estado en el circuito, lógicamente, el propietario de KTM, Stefan Pierer.

"En estos grandes premios, sinceramente, nunca sueles hablar con los jefes, hay tantos nervios y cosas que no lo haces, pero el menaje claro que nos han trasladado es que el proyecto sigue para adelante y que KTM estará volcada en el proyecto de MotoGP", dijo. "Da tranquilidad que una fabrica tan grande se centre tantísimo en MotoGP".

La próxima carrera es Aragón, luego GP de San Marino, test oficial y GP de la Emilia Romagna, todo en el mismo circuito, en Misano, una repetición que puede ayudar a Pedro.

"El test en Misano nos irán bastante bien, y repetir carrera en la misma pista, también. Será el primer circuito en el que repita con la MotoGP, podré mejorar bastante de un fin de semana al otro", zanjó el chico del Puerto de Mazarrón.