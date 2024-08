Acosta: "Con lo que escuchamos a Pol y a Pedrosa, vamos a poder dar un gran paso"

Pedro Acosta sólo piensa en mejorar. El piloto español empezó la temporada 2024 de manera fulgurante, pero lo cierto es que ha cometido más errores con el paso de las carreras en MotoGP, mientras que la KTM también ha mostrado ciertos signos de debilidad, quedándose atrás frente a las Ducati e incluso las Aprilia.

Este fin de semana, sin embargo, puede ser un momento inmejorable para comenzar una mejora. La casa de Mattighofen llega al Gran Premio de Austria, a un Red Bull Ring que actúa como su circuito local, en el que las RC16 siempre han funcionado bien. Es por eso que el 'Tiburón de Mazarrón' tiene la fe puesta en él, como el resto de pilotos del grupo Pierer, a los que también se les da bien la pista históricamente.

"KTM nació a pocos kilómetros de donde estamos ahora mismo. No sé si será por eso, pero es uno de los mejores circuitos para nuestra moto", empezó diciendo Acosta en la rueda de prensa de pilotos. "Tenemos grandes pilotos entre el grupo de Pierer Mobility, y será un gran circuito para recuperar confianza y conseguir mejores resultados en las próximas carreras. En las dos últimas, tuvimos una combinación de factores que no nos ayudó a mostrarnos competitivos, pero ahora, contando con Austria, Aragón, Misano y la gira asiática, vamos a poder volver a ser competitivos".

"Y luego, la fábrica está trabajando bien. Pol Espargaró hará aquí un wildcard. Con lo mucho que les estamos escuchando a él y a Dani Pedrosa en los últimos meses, creo que vamos a poder dar un grandísimo paso adelante", siguió.

A pesar de ser la cita de casa, el murciano no siente una responsabilidad extra por no 'defraudar' a su firma y a los fans en los próximos días: "Yo no hablaría de presión como tal, porque eso viene cuando estás peleando por el campeonato y eres el único que puede perderlo. Al final, en mi caso, no hay tantas carreras en las que me sienta en casa tanto como en esta, quizás la única sea Valencia. Este es uno de los mejores grandes premios para nosotros, quizás para los cuatro pilotos. Yo no lo llamaría presión, es un fin de semana normal".

Posteriormente, Acosta explicó por qué el Red Bull Ring le va a la KTM, más allá de ser su trazado local: "A la moto le gusta mucho frenar, quedarte parado, girar y salir. Lo del paso por curva no lo llevamos muy bien por ahora. Son tonterías, porque a la que arreglemos esa tontería, nosotros iremos mucho más calmados. El problema que tenemos en circuitos fluidos como Silverstone es que, para recuperar lo que perdemos, tenemos que arriesgar frenando. Luego sales lento, y todo se va haciendo muy grande. Por eso nos está costando".

"Aquí, en la curva 1 llegas, frenas, te paras y sales. En la chicane, lo mismo, incluso cuando no se hacía, la siguiente curva también. Las dos únicas curvas en las que aquí haces paso por curva de verdad son la 6 y la 7, las de izquierdas. Tenemos mucho más tiempo que ganar en curvas que lo que vayamos a perder en la 6 y en la 7", continuó detallando.

Además, el #31 destacó que la estabilidad en cuanto a los cambios en su máquina le pueden ayudar hasta el test oficial de Misano, tras el GP de San Marino: "En Silverstone decidimos lo que íbamos a llevar en el motor, los escapes... Todo lo que vamos a llevar antes del test de Misano. Vamos a trabajar en lo mismo durante tres grandes premios. Yo voy a tener más tiempo para tomarme el FP1 con calma, para aprenderme el circuito, y trabajar de verdad en la Práctica".

KTM quiere aprovechar que Pol Espargaró probará en su papel de wildcard una RC16 con diversas actualizaciones, pero Acosta no quiere pensar en planes de mejoras ni en qué usará en el futuro si la cosa va bien: "Para ser sincero, no sé nada. Lo único que sé es que mañana tenemos que pasar directos a la Q2. Estas cosas ya vendrán en el futuro", finalizó.