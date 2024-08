Márquez: "Se rompió la válvula media hora antes de la carrera, y de allí vino todo lo demás"

En uno de los grandes premios en los que más competitivo se vio desde que salió a la pista ya el viernes, el español no pudo sacar provecho de ello por dos motivos distintos. El sábado se fue al suelo cuando circulaba cómodamente el segundo, a cinco vueltas para terminar la prueba corta, al desplegar un ataque con el que pretendía presionar a Pecco Bagnaia, intratable en el Red Bull Ring. Y el domingo, una avería desencadenó una serie de calamidades que le obligaron a llevar a cabo una escalada marca de la casa, una de esas que hacía en sus buenos tiempos en Honda, para cruzar la meta el cuarto, a menos de 14 segundos del ganador (Bagnaia). Un resultado excelente si atendemos a que cruzó por meta en la primera vuelta el 13º como consecuencia de la mencionada reacción en cadena mencionada unas líneas más arriba.

Todo comenzó media hora antes de que los semáforos se apagaran, cuando los técnicos de Gresini comprobaron las presiones de los compuestos y se dieron cuenta de que la válvula de la rueda delantera estaba rota. Eso hizo que la tensión se disparara y que, tras una fugaz visita a la carpa de Michelin, el suministrador del campeonato, el #93 pudiera formar dentro de los plazos que estipula el reglamento. Eso sí, con la goma fría.

Eso hizo que el catalán saliera a dar la vuelta de calentamiento más centrado en poner en temperatura ese neumático, que en la secuencia de operaciones que hay que hacer ahora para cuadrar una salida perfecta. En esas que no activó correctamente el dispositivo de altura delantera, un elemento que se ha convertido en clave para tener alguna opción de no perder posiciones en la arrancada. Hasta nueve perdió el de Cervera (Lleida), que a punto estuvo de irse al suelo por un contacto con Franco Morbidelli, que consideró fortuito. Con todo eso en la mochila y colocado el 13º, al multicampeón no le tocó otra alternativa que sacar su perfil más épico, que esta vez le llevó hasta la cuarta plaza.

"Menos mal que hubo esos adelantamientos, porque todo lo que nos podía pasar nos pasó. Se rompió la válvula media hora antes de la carrera y de allí vino todo lo demás", resumió Márquez, que después hizo un relato, punto por punto, de cómo los acontecimientos que se fueron produciendo incidieron en los inmediatamente posteriores.

"Eso [el cambio de la válvula] ya condicionó la vuelta de calentamiento, porque iba más concentrado en poner la goma en temperatura que en todos los procesos que tenemos que hacer. Entonces no activé bien el dispositivo de altura. Fallo mío, sí, pero todo es consecuencia de algo", desgranó Márquez.

"Además, la suerte tampoco me acompañó en la primera curva. Yo iba erguido y noté un golpe por detrás de Morbidelli, pero en ese follón me metí yo. Ni fue culpa suya, ni tampoco mía", subrayó el muchacho de Gresini, muy prudente cuándo se le preguntó, directamente, dónde creía que habría terminado de no haber sufrido esa serie de infortunios: "No me atrevo a decirlo, pero creo que el podio lo tenía más o menos fácil".

Superado el ecuador de su primera temporada subido a una Ducati, y pendiente de disponer de la última especificación de la Desmosedici que le llegará el año que viene, cuando desembarque en el taller oficial de la marca de Borgo Panigale, Márquez figura el cuarto en la tabla general, con 83 puntos de desventaja respecto del líder, que vuelve a ser Bagnaia. La primera victoria aún se hace esperad. "Llegará, si no es este año será el que viene", prometió el ocho veces campeón del mundo.