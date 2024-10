Acosta, con el hombro tocado, no correrá en Australia

Condicionado por la mala cronometrada que le llevó a arrancar en la sprint desde la 15ª plaza de la parrilla, su peor posición desde que debutó en MotoGP a principio de este año, el piloto de GasGas fue culebreando por entre sus rivales hasta que, en la entrada de un viraje a la derecha, su moto le escupió al aire, precipitándose después contra el suelo. En el impacto contra el suelo, muy violento, al murciano se le salió el hombro del sitio, aunque después se le volvió a reposicionar.

Tras pasar por la clínica, los doctores le revisaron y no detectaron ninguna fractura. Completado el reconocimiento le mandaron a casa, a la espera de comprobar cómo pasaba la noche y volver a evaluar su estado antes del warm up. A pesar de levantarse con la intención de intentar participar en el calentamiento previo a la carrera larga, el intenso dolor le condicionó demasiado, y llevó a los doctores a declararle no apto para la jornada del domingo.

Esta será la primera vez que Acosta se pierde una prueba en la categoría de las motos pesadas. Sin embargo, no parece que estos dolores vayan a impedirle competir en las dos próximas citas del calendario, consecutivas, la semana que viene, en Tailandia, y dentro de 15 días, en Malasia. Hasta entonces, el español recibirá un tratamiento conservador, poco invasivo, basado en darle tiempo a la articulación para que pueda subirse a la moto el próximo viernes, en Buriram.

"Me ha caído muchas veces a lo largo de mi trayectoria, pero esta es la primera vez en mi vida que la moto me escupe al aire, al entrar en la curva", declaró el #31, que, con 24 caídas acumuladas, lidera ese parámetro por delante incluso de Marc Márquez, que suma 22 accidentes, ninguno hasta ahora este fin de semana. Acosta, por su parte, ya no pudo terminar ni la prueba corta ni tampoco la larga, en Japón, hace dos semanas. El sábado se fue al suelo cuando lideraba el pelotón y todo parecía dispuesto para que lograra estrenar su casillero de triunfos. Y ese mismo desenlace se dio el domingo.

