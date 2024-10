Acosta: "He caído mucho, pero nunca en mi vida haciendo un 'highside' entrando a la curva"

El fin de semana se complicó para Pedro Acosta el viernes al no clasificarse para la Q2 directamente, el español mostró velocidad en la Q1, pero al final se quedó fuera y solo pudo clasificar 15º en parrilla. A partir de aquí, el de GasGas Tech3 se vio inmerso en el pelotón y cuando estaba en remontada, a tres vueltas del final, se fue al suelo, acabando tendido encima de la grava.

El murciano se dislocó el hombro izquierdo, paso por la clínica del circuito y, de momento, le han declarado no apto a la espera de que mañana domingo vuelva a pasar por el centro médico antes del Warm Up y, según cómo se encuentre, pueda salir a pista o no.

"Ya veremos cómo me levanto mañana, al final aquí la vida se basa en eso, en apretar los dientes y tirar para adelante. Son cosas que pasan", dijo visiblemente contrariado el corredor espaol.

"La verdad es que no sabemos que ha pasado, ya no se suelen ver este tipo de caídas. Me ha escupido de atrás, he hecho un 'highside' de los que hace tiempo que no se veían. Me ha caído muchas veces durante mi carrera, pero es la primera vez en mi vida que me caigo haciendo un 'highside' entrando a una curva", confesó el murciano. "Hay que saber que ha pasado para entenderlo, más que nada".

Acosta se ha convertido en el piloto que más caídas acumula de toda la categoría, llegando este fin de semana a las 24 y superando incluso a Marc Márquez, el líder histórico de ese apartado.

"Esta caída fue dura. Salí por arriba. Esta caída normalmente pasa al salir de la curva, pero a mi me pasó entrando. Las condiciones eran muy frías, pero hay que ver qué ha pasado. Nunca hice una carrera con tanto frío. Hay que tenerlo en cuenta, porque una goma puede variar mucho su rendimiento con tanta diferencia de temperatura", siguió desgranando las contrariedades.

Lo más importante es que, sobre el papel, el golpe en el hombro, aunque doloroso, no reviste mayor gravedad.

"Creo que se me salió el hombro y después se volvió a poner en su sitio, pero me duele bastante, la verdad", y no descarta, al menos por el momento, disputar la prueba este domingo.

"Mi idea es correr, pero antes del Warm up tendré que pasar por la clínica para que me den la luz verde. A ver cómo me levanto mañana y si me duele un poco menos".

Clasificado 15º en parrilla, Acosta sabía que sus opciones eran complicadas en la sprint.

"La salida no fue bien, pero luego ya estaba el octavo creo", justo antes de irse al suelo. Antes de eso, protagonizó una de las anécdotas de la carrera. "Brad le ha dado a una gaviota, ha venido para mí", dijo en referencia a su compañero Brad Binder.