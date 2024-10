Acosta: "Fue un buen día a pesar de no meternos en la Q2 y de una caída tonta"

Si un piloto se vio claramente perjudicado por la cancelación del FP1 del Gran Premio de Australia de este viernes, no era otro que el único debutante de la parrilla, el español del GasGas Tech3 Pedro Acosta, que no solo no se clasificó, sino que sufrió una caída afortunadamente sin grandes consecuencias.

"Me fui al suelo de forma tonta", dijo el corredor español, que además, cuando trataba de recuperar la moto en la escapatoria, que aquí en Phillip Island es de césped, como él mismo recordó en la previa, se encontró un charco que estaba cubierto de hierba, resbalando y sufriendo una caída 'extra', por lo que al final tuvo que regresar al box llevado por una de las motos de 'rescate'.

A falta de un minuto para el final de la sesión, justo cuando Acosta se cayó en la curva 6, el murciano era décimo y había estado toda la sesión dentro de los diez primeros, lo que le hubiera evitado el siempre molesto estrés de tener que pasar por la Q1, pero en un ataque final hasta tres pilotos mejoraron su tiempo relegándole al 13ª posición.

"Fue un buen día a pesar de no meternos en la Q2", resumió, indicando el motivo por el que no pudo asegurar su pase. "No nos ayudó la cancelación del FP1".

Para un piloto debutante y sin experiencia con la MotoGP en un circuito tan particular, sumar kilómetros hubiera sido crucial. "La verdad es que me vi muy perdido y se me acumuló el trabajo", justificó.

"Me he visto directamente en el ensayo que contaba para la Q2, sin haber rodado ni conocer qué encontrarme", mantuvo el chico de KTM.

A Acosta Phillip Island le gusta, pero entiende que tiene sus complicaciones.

"Aquí se siente todo; y esa lógica de que si pasas un bache con más velocidad lo notas menos, no es verdad", dijo antes de admitir: "Este es el circuito más bonito del Mundial".

Para Acosta pasar por la Q1 es un contratiempo, ya que ahora deberá dedicar gran parte del FP2 del sábado por la mañana a trabajar para la clasificación, en lugar de preparar la carrera.

"Entre sesiones nosotros somos de los que hacemos muchos cambios y está vez no vamos a tener tanta información, aunque por suerte tenemos a Jack Miller y a Brad Binder que van rápido aquí", por lo que podrá tener una referencia en los datos de los pilotos del equipo oficial, aunque Miller se cayó también en la curva 6 justo en el mismo momento que Pedro, quedándose fuera de la Q2, no así Binder que fue 7º al final.