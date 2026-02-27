Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1
Mira qué pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación de MotoGP del GP de Tailandia 2026 en Buriram, y quiénes disputarán la primera Q1 del curso.
El Mundial de MotoGP ya ha disputado este 27 de febrero su primera jornada de viernes de la temporada 2026. Tras un largo parón invernal desde el último GP de Valencia, el campeonato ha arrancado un nuevo curso en Tailandia, en el Circuito Internacional de Chang, con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Hablamos de la FP1 y de la Práctica, que una vez más ha servido para colocar los cimientos del primer fin de semana de carreras de esta campaña.
Y es que, para este 2026, el campeonato del mundo mantiene el formato que se adoptó a mediados de la temporada 2023, y por el cual, la Práctica de los viernes es el único entrenamiento que sirve para determinar qué pilotos, los 10 más rápidos de la sesión, pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado por la mañana, una segunda fase en la que se jugarán tanto la pole del gran premio como los 12 primeros puestos de la parrilla de salida. El resto de pilotos quedan obligados a disputar la primera fase, una Q1 previa en la que se reparten los dos últimos billetes, reservados de igual manera para los dos corredores más veloces.
De esta forma, apunta qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de MotoGP en el Circuito Internacional de Chang, y quiénes tendrán que disputar antes la Q1 en el Gran Premio de Tailandia 2026.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 en el GP de Tailandia de MotoGP 2026
- Marco Bezzecchi
- Marc Márquez
- Fabio Di Giannantonio
- Pedro Acosta
- Jorge Martín
- Alex Márquez
- Joan Mir
- Brad Binder
- Ai Ogura
- Johann Zarco
Qué pilotos disputarán la Q1 en el GP de Tailandia de MotoGP 2026
- Luca Marini
- Maverick Viñales
- Franco Morbidelli
- Raúl Fernández
- Pecco Bagnaia
- Fabio Quartararo
- Enea Bastianini
- Diogo Moreira
- Jack Miller
- Alex Rins
- Toprak Razgatlioglu
- Michele Pirro
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Buriram (Tailandia)
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Tailandia
- Manu González
- Alex Escrig
- Izan Guevara
- Dani Holgado
- Mario Aji
- Senna Agius
- Ayumu Sasaki
- Iván Ortolá
- Celestino Vietti
- Collin Veijer
- Barry Baltus
- Sergio García Dols
- Ángel Piqueras
- Filip Salac
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Buriram
- David Almansa
- Álvaro Carpe
- Valentín Perrone
- Máximo Quiles
- Marco Morelli
- Scott Ogden
- Jesús Ríos
- Veda Pratama
- Adrián Fernández
- Brian Uriarte
- Ryusei Yamanaka
- Guido Pini
- Casey O'Gorman
- Joel Esteban
