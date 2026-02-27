Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1

El Mundial de MotoGP ya ha disputado este 27 de febrero su primera jornada de viernes de la temporada 2026. Tras un largo parón invernal desde el último GP de Valencia, el campeonato ha arrancado un nuevo curso en Tailandia, en el Circuito Internacional de Chang, con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Hablamos de la FP1 y de la Práctica, que una vez más ha servido para colocar los cimientos del primer fin de semana de carreras de esta campaña.

El viernes de MotoGP en Tailandia: MotoGP Bezzecchi y Aprilia copan el primer ensayo del curso en MotoGP

Y es que, para este 2026, el campeonato del mundo mantiene el formato que se adoptó a mediados de la temporada 2023, y por el cual, la Práctica de los viernes es el único entrenamiento que sirve para determinar qué pilotos, los 10 más rápidos de la sesión, pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado por la mañana, una segunda fase en la que se jugarán tanto la pole del gran premio como los 12 primeros puestos de la parrilla de salida. El resto de pilotos quedan obligados a disputar la primera fase, una Q1 previa en la que se reparten los dos últimos billetes, reservados de igual manera para los dos corredores más veloces.

De esta forma, apunta qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de MotoGP en el Circuito Internacional de Chang, y quiénes tendrán que disputar antes la Q1 en el Gran Premio de Tailandia 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 en el GP de Tailandia de MotoGP 2026

Marco Bezzecchi

Marc Márquez

Fabio Di Giannantonio

Pedro Acosta

Jorge Martín

Alex Márquez

Joan Mir

Brad Binder

Ai Ogura

Johann Zarco

Qué pilotos disputarán la Q1 en el GP de Tailandia de MotoGP 2026

Luca Marini

Maverick Viñales

Franco Morbidelli

Raúl Fernández

Pecco Bagnaia

Fabio Quartararo

Enea Bastianini

Diogo Moreira

Jack Miller

Alex Rins

Toprak Razgatlioglu

Michele Pirro

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Buriram (Tailandia)

En elaboración...

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Tailandia

Manu González

Alex Escrig

Izan Guevara

Dani Holgado

Mario Aji

Senna Agius

Ayumu Sasaki

Iván Ortolá

Celestino Vietti

Collin Veijer

Barry Baltus

Sergio García Dols

Ángel Piqueras

Filip Salac

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Buriram

David Almansa

Álvaro Carpe

Valentín Perrone

Máximo Quiles

Marco Morelli

Scott Ogden

Jesús Ríos

Veda Pratama

Adrián Fernández

Brian Uriarte

Ryusei Yamanaka

Guido Pini

Casey O'Gorman

Joel Esteban