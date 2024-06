Toyota deja Le Mans con más motivos de revancha

Tras la dolorosa derrota de 2023, marcada por una sensación general de BoP dirigido al triunfo de sus rivales, Toyota acudió bien preparada a 2024, con el bagaje de todo un año de trabajo destinado a recuperar la gloria en la mayor carrera de resistencia. Sin embargo, volvió a tener que conformarse con la segunda plaza, después de que el caprichoso circuito de La Sarthe lastrara sus opciones con una importante lista de problemas.

El #7 acabó siendo el mejor clasificado de los dos Toyota GR010 HYBRID, pero su camino hasta el segundo puesto estuvo plagado de obstáculos, ajenos y propios. A ocho días de la carrera se vieron obligados a cambiar de piloto cuando Conway sufrió un accidente entrenando en bici, en clasificación una salida de pista de Kobayashi provocó una sanción que les hizo salir últimos y, apenas horas antes del inicio, De Vries también sufrió un accidente en el warm up. Con todo y con eso, acabaron a 14 segundos del ganador.

Pero hubo más, como rebeló el propio Kamui Kobayashi, piloto y también Team Principal, que declaró: "Creo que podríamos haber tenido más suerte. Tuvimos dos pinchazos, y problemas con los cortes de motor, que nos hicieron perder diez o veinte segundos como mínimo. Tuvimos algunos momentos difíciles, pero así son las cosas, aceptaremos este segundo puesto".

"Hicimos todo lo que pudimos, pero estoy sorprendido de lo bien que estuvo Ferrari. Trataremos de vengarnos de ellos el año que viene, otra vez".

El director técnico de Toyota Gazoo Racing Europe, David Floury, explicó que el primero de los fallos de motor sufridos por el #7 (con Kobayashi) se debió debieron a un problema con un sensor que el equipo consiguió resolver. El otro, llegó en la última hora (con López), provocado por un error de comunicación, ya que uno de los reglajes estaba en la posición incorrecta.

El argentino José María 'Pechito' López, elegido para sustituir a Mike Conway y encargado de ser el piloto que acababa la carrera, lamentó ante Motorsport.com: "No me gustan los peros, pero teníamos ritmo para ganar. Kamui tuvo un problema de motor y yo otro en el último stint, y luego tuvimos los dos pinchazos [que provocaron paradas no programadas]".

Para López, fue la carrera de Le Mans "más dura y difícil que he vivido nunca", y añadió: "No ha sido la carrera más tranquila para nosotros, con el clima, teniendo que salir últimos y perdiendo tiempo debido a las Zonas Lentas, los pinchazos y otros problemas. Pero siempre conseguimos remontar y demostramos nuestro espíritu".

Algunos señalaron el trompo de López en el último stint como causa de la derrota, pero, aunque perdió más o menos el tiempo que luego le faltó para ganar, Pechito tiene claro que Ferrari al final iba "a velocidad crucero" para controlar, y que por tanto sin el trompo no habría tampoco conseguido alcanzarles.

El tercer piloto del #7, Nyck de Vries, se mostró igualmente frustrado. "Ha sido una prueba llena de giros, muy exigente, con condiciones que cambiaban constantemente", comentó el holandés. "Y para nosotros en el coche, y para todo el equipo fue muy estresante, y fue así hasta el final, fue un gran reto para todos".

"Es una mezcla de sensaciones, hay muchas conjeturas involucradas, hubo algunos pequeños fallos que nos afectaron durante la carrera que no eran necesariamente visibles desde el exterior, y que nos permiten imaginar que podríamos haber estado más cerca de disputar la victoria".

El coche #7 apareció como la mejor apuesta después de que el #8, que lideró gran parte de la carrera, sufriera un toque por el Ferrari #51 cuando luchaba por ganar con Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa.

"Supongo que sin ese trompo después de ese pequeño toque, habríamos ganado la carrera", dijo Buemi a Motorsport.com sobre la embestida de Alessandro Pier Guidi en la curva Mulsanne. "Perdimos algo así como 40 segundos y estábamos algo por delante del #7 en ese momento".

Buemi también sugirió que una Slow Zone, un límite de velocidad temporal de 80km/h en condiciones de bandera amarilla, en las últimas horas también fue fundamental en el resultado de la carrera. Hartley añadió que el trompo "básicamente nos dejó fuera de la lucha por la victoria en las últimas horas. Parece como si la victoria se nos hubiera escapado".