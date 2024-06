Qué le faltó a Cadillac en Le Mans para luchar por la victoria

2024 es el segundo año de la fusión de los reglamentos de LMH y LMDh en la categoría Hypercar del Mundial de Resistencia, donde se igualan gracias al Balance of Performance. Pero los coches LMDh aún no han conseguido ganar en las 24 Horas de Le Mans, pese a que la carrera de este año fue especialmente competida.

Junto con el veterano Richard Westbrook, tanto Earl Bamber como Alex Lynn lograron un tercer puesto con su Cadillac V-Series.R en la edición de 2023, liderada por el Ferrari #51 y el Toyota #8. Pero en esta ocasión, sólo los Hypercars subieron al podio en el Circuito de la Sarthe: el Ferrari #50 se llevó la victoria por delante del Toyota #7 y el Ferrari #51.

El Porsche LMDh #6, que salía desde la pole y partía como favorito, se quedó a un segundo del podio, y los temores de André Lotterer de que la "excepcional" vuelta de pole de su compañero de equipo, Kevin Estre, quizá no fuera "representativa al 100 por 100 del rendimiento", estaban algo justificados.

Mientras tanto, el Cadillac #2, que ahora comparten Bamber y Lynn con Alex Palou, estuvo en la lucha por la victoria durante mucho tiempo, liderando después de 21 horas. Sin embargo, sufrió una degradación de neumáticos superior a la media en unas condiciones de pista mixtas, y terminó séptimo.

"En un momento dado, [la lucha por la victoria] tenía muy buena pinta, pero al final creo que Ferrari y Toyota tenían un poco más de ritmo en todas las condiciones", dijo Lynn a Motorsport.com. "Esa fue la diferencia. En algunos momentos podíamos igualarles, pero nunca teníamos algo extra".

"Además, siempre fueron muy, muy competitivos. Creo que nos veíamos bien para ser terceros, pero al final tuvimos una mala última hora, más o menos, y eso fue todo". Los Hypercar "son muy fuertes con la tracción a las cuatro ruedas, por eso están todos en el podio", añadió Earl Bamber, también en declaraciones a Motorsport.com. "Es difícil luchar contra ellos".

La configuración de tracción a las cuatro ruedas de Toyota, Ferrari y Peugeot resulta especialmente útil en condiciones de lluvia, debido a la tracción extra que proporciona en comparación con los LMDh, de tracción trasera. En la carrera de este año, aunque varios chubascos animaron la carrera, esta cuestión se vio mitigada en parte por el Safety Cae que neutralizó la carrera cuando la lluvia estaba en su peor momento, entre las 3:45 y las 8:10 de la mañana.

Los LMH fueron más rápidos en todos los sectores de la carrera, con dos Toyota y dos Ferrari a la cabeza en la recta de Mulsanne y en sus dos chicanes. El LMDh más rápido en este tramo fue el Cadillac #2 pilotado por Palou [1:20.048], a casi tres décimas del Toyota #8 de Sébastien Buemi [1:19.786]. En el tercer sector, compuesto por muchas curvas con distintos perfiles en cuanto a velocidad, Alessandro Pier Guidi fue el más rápido en el Ferrari #51, con un tiempo de 1:35.364, pero Laurens Vanthoor, de Porsche, y Palou se quedaron a sólo 85 y 89 milésimas, respectivamente.

Por supuesto, los mejores tiempos de carrera se marcaron en condiciones de seco y, dado que ninguna sesión se disputó íntegramente en mojado, resulta complicado analizar a fondo la ventaja de la que disfrutan los Hypercar sobre los LMDh.

Frederic Makowiecki, de Porsche, admitió a Motorsport.com tras la carrera que al constructor alemán "le faltaba un poco para poder competir con Toyota y Ferrari. No mucho, pero sí un poco más. La diferencia es que [Ferrari] puede adelantarte, ¡pero tú no puedes adelantarlos a ellos! Esto se está complicando: no estamos en igualdad de condiciones".

Los mencionados tiempos del segundo parcial, en la recta de Mulsanne, tienden a corroborar el análisis del veterano piloto francés. Además, tres coches registraron una velocidad máxima de 344.5 km/h en la carrera: los dos Toyota y... el Porsche #4 de Felipe Nasr. Pero fue el único caso en el que uno de los coches alemanes superó los 339.1 kilómetros por hora en toda la carrera, y lo más probable es que el piloto brasileño fuera a rebufo.

Si nos fijamos en la media de las cinco mejores marcas en las trampas de velocidad de cada coche, el panorama se aclara, con los dos Toyota a 342.6km/h y 342.1km/h, y los dos Ferrari a 340.9 km/h y 340.6 km/h. El mejor LMDh es el Alpine #36, con 339.1 km/h, mientras que el Porsche más rápido alcanza los 338.9 km/h gracias al coche cliente #12 de Jota. Ningún Cadillac supera los 336 kilómetros por hora del #2.

Al final, no hay mucho que lamentar por parte de la marca de General Motors. "En última instancia, creo que hemos sacado el máximo partido a esta carrera", añadió Lynn. "Estoy muy orgulloso de cómo lo hemos hecho. Creo que hicimos una carrera muy fuerte. Obviamente, sé que nos ganaron dos Porsche, pero no siento que fueran mejores. Perdimos contra ellos, pero Ferrari y Toyota fueron mejores", finalizó.