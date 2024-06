Palou explica lo que sentenció sus opciones de victoria en Le Mans

A pesar de que estaban bastante rezagados tras las tres primeras horas de la carrera más famosa del WEC tras clasificarse segundo, el Cadillac #2 V-Series.R firmó una sólida cita a partir de entonces. Aunque no fueron las condiciones meteorológicas más sencillas, el coche gestionado por Chip Ganassi apenas tuvo problemas, a excepción de un cambio del morro por la noche.

Gracias a ello se colocó en cabeza a tres horas del final, aunque su estrategia no estaba sincronizada con la de sus rivales, lo que significaba que caía en el orden cuando se efectuaban las paradas en boxes. Sin embargo, el tuvieron contratiempos en la última parte de la prueba, ya que varios chubascos humedecieron el asfalto y terminaron séptimos, a 49 segundos del Ferrari #50 que subió a lo más alto del podio.

"Estoy triste por no haber podido luchar por la victoria", dijo Alex Palou a Motorsport.com tras su estreno en las 24 Horas de Le Mans. "Teníamos muy buena pinta, diría yo, a partir de las diez horas, luego incluso las dos últimas horas. Por desgracia, al final no tuvimos el ritmo que necesitábamos, hemos tenido muchos problemas con el agarre en lluvia y en condiciones mixtas, aunque fue muy divertido con algunas tandas muy buenos".

Cuando se le preguntó si había cosas que él y Cadillac podían mejorar tras ver en su actuación en el Circuito de la Sarthe, respondió: "¡Siempre! Siempre hay cosas que se pueden mejorar en las carreras pequeñas, así que imagina en una de 24 horas, creo que todo el mundo piensa lo mismo. Tuvimos muchos problemas con las condiciones mixtas".

"Creo que hemos estado bien en mojado, bien en seco, pero no muy bien en condiciones mixtas", continuó. "Tenemos que ver si fue la puesta a punto del coche, si fue la conducción, si fue el BoP [Balance of Performance] lo que no ayudó, así que no lo sé por el momento, pero seguro que no fue lo ideal".

Cuando se le pidió que explicara sus sensaciones en condiciones mixtas, Alex Palou añadió: "Fue falta de ritmo, no podíamos ir rápido. Cuando lo intentábamos y apretábamos, destrozábamos los neumáticos, fue una falta de ritmo normal, el coche iba bien hasta que intentamos igualar la velocidad de los demás, y entonces perdimos mucho agarre".

Su compañero de equipo, Earl Bamber, coincidió: "Teníamos un gran ritmo en seco, pero no en mojado, eso fue lo que acabó con nuestra carrera al final. Estábamos en la contienda, eso es otro paso más cerca de la meta".

Los otros dos Cadillacs tuvieron una carrera mucho más complicada, porque el #3 de Sébastien Bourdais, Scott Dixon y Renger van der Zande tuvo una fuga de aceite terminal después de 18 horas, aunque antes sufrió una sanción por exceso de velocidad bajo la bandera amarilla y tuvo que hacer un drive through, además de que golpearon el muro. Por su parte, el #311 del Whelen Cadillac Racing protagonizó un fuerte impacto contra la barrera de neumáticos cuando Pipo Derani perdió el control en Indianápolis, poniendo fin a su carrera.

