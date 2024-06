Molina, tras entrar en el olimpo de Le Mans: "Luchamos muchísimo; ¡por fin!"

Le Mans.- Después de ver cómo era el otro Ferrari el que se llevaba la gloria en Las 24 Horas de Le Mans 2023 tras un varapalo nocturno, la alineación del #50 tenía marcado en rojo la fecha de este fin de semana, y la moneda salió cara. Miguel Molina, junto a sus compañeros Nicklas Nielsen y Antonio Fuoco, entró en la leyenda de Le Mans con un triunfo que tuvo tintes casi dramáticos.

Atendiendo a Motorsport.com después de convertirse en el tercer piloto español que ganaba en la categoría absoluta en el Circuito de La Sarthe, el de Girona, de 35 años, dijo: "Ha sido una carrera muy, muy dura. Desde el primer momento, sabíamos que teníamos un buen coche. Hemos luchado muchísimo. Y tuvimos el problema con la puerta, que se nos abrió quedando dos pitstops para acabar. Tuvimos que hacer otra parada para solventarlo. Y después Nicklas ha hecho un gran trabajo al final, controlando la energía para acabar con una parada menos. Así que muy contentos, una carrera que todo el mundo quiere ganar, y lo hemos conseguido".

Ese contratiempo con la puerta parecía abrir la oportunidad para el Toyota #7, pero el compañero de Molina, Nielsen, gestionó bien para no tener que volver a entrar en la última hora.

"Estoy muy orgulloso de toda la gente de Maranello, de AF Corse, de Ferrari, de mi familia... Todo el mundo. Han sido muchos años, y por fin hemos conseguido unas 24 Horas de Le Mans", dedicó Molina, entre aliviado y emocionado.

Esta victoria sitúa al trío de Ferrari con opciones de ser campeones del mundo. Al preguntarle si prefería ganar Le Mans o el WEC, explicó: "Le Mans es una carrera increíble, eso ayuda muchísimo para el campeonato también. Y lo importante era Le Mans, todo el mundo quiere ganar esta carrera, y lo hemos conseguido".

Por último, sobre la decisión de no hacer una parada corta para ir más aliviados, dijo: "En el momento que vimos que, si salvábamos un poco la energía, podíamos acabar sin parar una vuelta más. Ahí ha estado el tema".

Antes, nada más cruzar la meta, hablaron para Eurosport los tres pilotos de Ferrari, aún eufóricos por un triunfo histórico.

"Lo peor para mí fue cuando me pidieron que fuera más despacio", dijo Nielsen sobre sus últimas vueltas gestionando combustible. "Porque ahí es donde ocurren los errores y sinceramente la última vuelta se me hizo muy larga. Me mantuvieron informado sobre las diferencias básicamente todos los stints, así que se trataba solo de gestionar el hueco. Obviamente, fue un stint muy largo y una muy larga última vuelta para mí, pero lo hicimos".

Ahí, Molina había apuntado: "Fue muy caótico. Fue muy duro. Sabíamos que podíamos tener una buena oportunidad. Llevábamos esperando desde el año pasado para volver aquí. Y ahí hemos estado. Uf, no hay palabras. Fue muy bueno".

Por su parte, Fuoco señaló: "Es simplemente increíble. Quiero decir, llevábamos esperando este momento desde hace un año. Así que al final, lo logramos y estamos muy felices. Hicimos un muy buen trabajo desde el principio de la carrera. Así que creo que ahora es el momento de disfrutar un poco. Sí, de disfrutar".