Para Honda, ir a Le Mans no es una "prioridad" por su proyecto de F1

A finales del año pasado, Honda reestructuró su organización global de automovilismo e incorporó su rama americana, Honda Performance Development (HPD), a su cartera mundial de motorsport (HRC), rebautizando la división como Honda Racing Corporation US.

Esto abrió la posibilidad de que Honda llevara su Acura ARX-06 al otro lado del Atlántico y compitiera en las 24 Horas de Le Mans, una carrera en la que no ha estado presente desde 2012.

Acura es la única marca de la categoría GTP de la IMSA que no compite simultáneamente en el Mundial de Resistencia, ya que BMW, Cadillac, Lamborghini y Porsche tienen programas simultáneos en ambos campeonatos con sus respectivos LMDh.

El equipo de Acura en la IMSA, Wayne Taylor Racing con Andretti, ha expresado desde hace tiempo su deseo de competir en La Sarthe, mientras que la antigua rama de Honda en Estados Unidos también ha mostrado interés en probar las capacidades de su ARX-06 fuera de Norteamérica.

Pero un programa de este tipo requiere la bendición global de HRC (Honda Racing Corporation) y de la junta directiva de Honda, algo que no se ha producido a pesar de que Acura ganó el año pasado las 24 Horas de Daytona en su primer intento con un coche LMDh.

Aunque Honda todavía no descarta correr con el ARX-06 bajo su propia marca en Le Mans en el futuro, dice que cualquier plan de este tipo está en un segundo plano, ya que aumenta el alcance de HRC US.

La rama norteamericana de la división de automovilismo de Honda, que ya se ocupa de dos importantes programas en la IndyCar y en la IMSA, ahora también contribuirá al desarrollo de los motores de Fórmula 1 que tendrá Aston Martin desde 2026.

Hasta que el programa de Fórmula 1 no se encuentre en una fase en la que puedan permitirse cambiar el enfoque hacia otros proyectos, no se empezará a trabajar en un posible asalto al WEC o a su emblemática carrera de Le Mans. En declaraciones a la edición japonesa de Motorsport.com en el Salón del Automóvil de Tokio, el presidente de HRC, Koji Watanabe, dijo que "no hay planes en este momento" para disputar la mítica carrera francesa.

"No digo que no vaya a ocurrir, pero es una cuestión de prioridades", comenzó. "En primer lugar, seguiremos corriendo la IndyCar con el limitado personal que tenemos. En Estados Unidos, la IMSA está muy solicitada, y nuestra prioridad es ganar allí".

"El negocio de la Fórmula 1 se añadirá a eso, y como algunos miembros del equipo estadounidense estarán involucrados en el proyecto, no consideraremos una entrada en Le Mans hasta que las cosas se hayan asentado allí".

Acura volverá a estar representada por dos coches en la clase GTP de la IMSA este año, con WRT Andretti haciéndose cargo del segundo puesto que anteriormente operaba Meyer Shank Racing.