Mick Schumacher detalla su primer test en óvalo con un IndyCar
Mick Schumacher completó este miércoles su primer test en óvalo con un IndyCar, en el circuito de Homestead-Miami Speedway.
Es posible que Mick Schumacher tarde mucho tiempo en dejar de sonreír después de este miércoles. El alemán de 26 años se lanzó por primera vez a un óvalo en un test privado en el Homestead-Miami Speedway, pilotando el IndyCar con motor Honda #47 totalmente negro para Rahal Letterman Lanigan Racing. Consiguió completar 97 vueltas durante la jornada, con su compañero de equipo Graham Rahal, que probó el coche, y el entrenador de pilotos Ryan Briscoe en el circuito para ayudarle a aclimatarse al trazado de 1,5 millas.
Aunque el desgaste de los neumáticos fue mayor de lo normal, lo que llevó al equipo a agotar todos sus compuestos y terminar antes de lo previsto, el día terminó siendo bastante tranquilo, ya que el hijo de Michael Schumacher fue capaz de encontrar el límite rápidamente.
"Lo alcanzamos bastante pronto", declaró el alemán a Motorsport.com. "Al tener el coche bastante alto, se movía bastante; estaba suelto en la parte trasera. Y luego, a medida que íbamos haciendo los cambios, empezó a generar un poco más de empuje. En general, creo que tuvimos los dos extremos que se desean. Tuvimos subviraje, mucho subviraje, y también tuvimos bastante inestabilidad en la parte trasera, lo que fue genial para mí, ya que pude ver cómo se comportaba el monoplaza en esos momentos".
"En todo caso, me sentía mucho más seguro y cómodo. Obviamente, más cómodo con el subviraje en general, que es lo que más seguridad y confianza da al pilotar. Ahora, solo tengo que averiguar con qué puedo conducir, con qué me siento cómodo, y también averiguar qué ajustes me gustan en el coche. Creo que hoy hemos logrado mucho".
Prueba ovalada de Mick Schumacher en el Homestead-Miami Speedway - Miércoles, 4 de febrero de 2026
Foto: Penske Entertainment
Una de las herramientas únicas del cockpit que Schumacher no había experimentado anteriormente en su carrera deportiva, ni siquiera en la Fórmula 1 o en el Mundial de Resistencia, era el 'weight-jacker', un sistema electro-hidráulico típico de los circuitos ovales que busca 'compensar' los efectos del trasvase de masa.
"El weight-jacker, en sí mismo, me pareció muy interesante", afirmó. "Creo que es una herramienta estupenda para nosotros, para usarla. Pude jugar con ella con bastante libertad y sentí cuáles eran las diferencias al tenerla en un determinado ajuste y al cambiarla de derecha a izquierda, por ejemplo. Así que estuvo bien. Sí, creo que se puede implementar muy bien en el tráfico durante las carreras o, básicamente, al ir solo".
Para prepararse para su primer ensayo en óvalo, Briscoe llevó a Schumacher a la pista con un minivan el martes y le enseñó algunas cosas. Aunque pudo contar con Briscoe, Rahal y otros para que le aconsejaran y entrenaran, lo que más le ayudó a adaptarse fue que todos le ofrecieran un enfoque paciente.
"Más bien me decían: 'Oye, no estamos aquí para demostrar nada, solo estamos aquí para aprender'", reveló el campeón de F2. "Eso me llegó mucho, porque era el enfoque que yo quería adoptar. El primer día con un equipo, propiamente dicho, siempre quieres hacer algo más. Creo que volver a esa mentalidad de, 'no, en realidad, estamos aquí para aprender y para hacer las cosas bien', y abordarlas quizás de una manera cautelosa, realmente me ayudó a sentirme cómodo y a afrontar el día con menos expectativas, y simplemente esperando hacer todo a mi ritmo. Eso ha sido muy bueno hoy".
"Ryan ha estado genial en ese sentido. Graham también lo ha estado. Pero, sobre todo, todo el equipo me ha transmitido la sensación de que estamos juntos en esto y de que nos tomamos nuestro tiempo", concluyó el germano.
